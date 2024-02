Artur Mas asegura que le sorprendió que Junts votara en contra de la ley de amnistía

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este viernes que le sorprendió que Junts votara en contra de la ley de amnistía, pero ha afirmado que la formación quiere "mejorarla con la voluntad de que acabe viendo la luz". Así se ha expresado en una entrevista de Catalunya Ràdio este viernes recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que el secretario general de Junts, Jordi Turull, le dio "todas las explicaciones oportunas". "Entendí que habían tomado una decisión que no es definitiva", ha sostenido Mas, que ha apuntado que la aprobación de la ley se verá, ha dicho textualmente, en función de la negociación que se ha establecido. 'OPERACIÓN CATALUÑA' Preguntado por la 'Operación Cataluña', el expresidente catalán ha asegurado que espera que el PSOE haga comparecer en las comisiones de investigación en el Congreso a "todo el mundo que tenga que ir, no como la última vez que se quedó absolutamente corto de presencia de personas relevantes". El excomisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas afirmó este jueves también en una entrevista de Catalunya Ràdio que la 'Operación Cataluña' se llamaba 'Proyecto Barna' y que se inició en noviembre de 2012 por la entonces presidenta del PP de Cataluña, Alícia Sánchez-Camacho, y el excomisario Villarejo. Martín Blas señaló que el 'Proyecto Barna' consistía en desprestigiar a políticos independentistas como Artur Mas, el expresidente Jordi Pujol y Felip Puig (CDC) haciendo un informe diciendo que tenían cuentas bancarias ocultas en Liechtenstein, y explicó una conversación entre Sánchez-Camacho y Villarejo. Sobre este asunto, Mas ha sostenido que "se tendría que rescatar este informe y saber qué decían, y judicializar a partir de aquí todo el caso". Preguntado por si ha decidido presentar una querella, ha explicado que "motivos hay sobradamente", pero que quiere un mínimo de garantías de que no se archivará.