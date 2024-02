Ana Redondo pregunta a Gallardo (Vox) por qué cobra él tras sus críticas al cine

Valladolid, 9 feb (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha situado las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), a los "señoritos que quieren vivir" de producir obras que no ve nadie a costa de millones de euros que pagan los contribuyentes en el "ideario más reaccionario" de ese partido, y le ha preguntado por qué cobra él, ya que "no se sabe de sus responsabilidades".

La ministra y exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid en el anterior mandado municipal, que gestó la llegada de los Premios Goya a esta capital, se ha referido así, a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones de García-Gallardo este viernes.

El vicepresidente de la Junta ha reclamado este viernes en Turégano (Segovia) que los actores y directores que participen mañana en la gala de los Premios Goya en Valladolid hagan "reivindicaciones reales" y hablen de los problemas de agricultores y ganaderos, quienes "no son señoritos".

"Los señoritos son los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles", ha argumentado García-Gallardo.

Y ha trasladado que, pese a que España "no está para fiestas" y que su presencia "va a escocer", los cargos institucionales de Vox estarán en los Goya.

"No nos sorprenden, están en la línea de Vox, una línea dura, una línea de retroceso en derechos, de desigualdades y de privilegios, y en ese sentido, pues no nos sorprende. Son declaraciones que entran dentro de ese ideario reaccionario y de ese ideario que desde luego no nos permite avanzar como sociedad y nos retrotrae a tiempos muy oscuros de los que pensábamos habíamos salido todos", ha reflexionado la ministra en declaraciones a los medios.

Y ha trasladado a García-Gallardo que le gustaría "saber para qué cobra él, por qué cobra él, porque desde luego no sabemos de su actividad, no sabemos de sus responsabilidades más allá de este tipo de declaraciones que denigran a un sector como es la cultura, un sector que en pandemia ha sido indispensable para mantener a esta sociedad española con una cierta alegría y un cierto pulso".

En cuanto a las protestas previstas para mañana en Valladolid coincidiendo con la jornada de los Premios, una por la mañana convocada por los sindicatos que esperan más de 30.000 personas, y posiblemente de los agricultores, aunque sin confirmar, ha incidido en que "los ciudadanos tienen derecho a manifestarse en defensa de sus intereses y en defensa de sus derechos y, por lo tanto, respeto al derecho de manifestación que en este caso los agricultores están llevando a las calles".

Pero, "siempre los derechos tienen que ponderarse y siempre tienen que valorarse. ¿Cuáles son los derechos en liza? Yo creo que también aquí tenemos un derecho al desarrollo de una actividad como es esta, especialmente importante para Valladolid, que nunca la ha tenido. Y en ese sentido yo estoy convencida de que todos vamos a ser responsables para ejercer nuestros derechos, pero también permitir que la vida se desarrolle con normalidad y que los derechos de los demás se puedan desarrollar", ha trasladado.

A su juicio, "son derechos que se concilian, el derecho de manifestación y el derecho de crítica es un derecho constitucional y al mismo tiempo los demás derechos en liza tienen que ponderarse y poder disfrutarse y desarrollarse a la vez".EFE

mr/mcm

(foto)