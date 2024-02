Vox pide la reprobación de Sira Rego en el Congreso por acudir a una manifestación a favor de Palestina

Vox quiere que el Pleno del Congreso repruebe a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, por participar en una manifestación a favor de Palestina el pasado mes de enero y que el Ejecutivo se "replantee seriamente" su postura en el conflicto para no "perjudicar" a los intereses de España. A través de una proposición no de ley presentada en la Cámara Baja, los de Santiago Abascal plantean censurar a la ministra de Sumar y dirigente de Izquierda Unida por su participación el pasado 27 de enero en una manifestación del Frente Popular para la Liberación de Palestina, una organización que, recalcan, es considerada "terrorista" tanto en España como en la Unión Europea. "Es imperativo que el actual Gobierno se replantee seriamente su postura internacional para no perjudicar los intereses de España", han reclamado los de Santiago Abascal, ya que, a su juicio, este es el último episodio de una "espiral de confrontación" del Gobierno de Pedro Sánchez contra el Estado de Israel, que lleva consigo un "alejamiento" respecto a la postura de los países de nuestro entorno y un "blanqueamiento" de grupos terroristas. Desde Vox han lamentado que el Gobierno de España sea el "único" en todo Occidente que ha calificado la respuesta de Israel de genocidio y que ha puesto en duda que ese país estuviese cumpliendo con el Derecho Internacional. "La postura de Pedro Sánchez tuvo consecuencias", han señalado y han citado entre ellas el malestar del Ejecutivo israelí por algunas de las afirmaciones del líder socialista en relación al conflicto y los agradecimientos de un grupo terrorista, Hamás, a las mismas declaraciones. Pero no es el único conflicto internacional al que han hecho referencia, los de Abascal han reprochado además al Ejecutivo que con sus cambio de postura sobre el conflicto en el Sáhara Occidental hayan dado un "giro total" y hayan puesto en "evidencia" su "falta de estrategia en política exterior" y hayan dejado una "gran repercusión" para la sociedad Española. O que algunos miembros del Ejecutivo llegasen a calificar la Organización del Tratado del Atlántico Norte de "organización terrorista".