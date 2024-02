The Pretenders y Depp Purple brillan en el cartel del festival Bilbao Music Legends

Bilbao, 8 feb (EFE).- La banda anglo-estadounidense The Pretenders cerrará el cartel del próximo festival Bilbao Music Legends, que se celebrará los días 14 y 15 de junio, y en el que compartirá el protagonismo con el grupo británico Deep Purple.

Según ha informado este jueves la organización, la banda liderada por Chrissie Hynde ofrecerá el concierto estelar el día 14, mientras Deep Purple serán los principales protagonistas sobre el escenario el 15 de junio.

The Pretenders, con más de cuatro décadas de carrera y grandes éxitos como "Back on the Chain Gang", "I'll Stand by You" o “Don’t Get Me Wrong”, comenzó su andadura liderando la corriente 'new wave', y está considera una de las grandes bandas de pop-rock de las últimas décadas.

El primer día del festival actuarán también la banda de country-rock alternativo The Jayhawks y The Screamin’ Chestah Wheelies, con su rock sureño, y el 'power trío' de blues-rock Susan Santos.

Además de Deep Purple, autores de grandes clásicos del rock, la segunda jornada del festival contará con el concierto de la banda norteamericana de blues-rock/boogie Canned Heat y las actuaciones de Blue Pills (rock-blues) y del músico de rock euskaldun Petti. EFE

