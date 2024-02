Suspenden el juicio por abusos y agresiones sexuales a tres menores al no presentarse el acusado, de unos 70 años

La sección segunda de la Audiencia Provincial ha suspendido el juicio previsto para este jueves contra un vecino de Vilagarcía de unos 70 años acusado de los delitos de abusos y agresiones sexuales a tres menores, al no presentarse el procesado ante el tribunal pese a haber sido notificado correctamente. El juicio ha sido señalado de nuevo para el mes de abril. El tribunal valorará la necesidad de la detención e ingreso en prisión del encausado para asegurarse su presencia en el plenario. La Fiscalía solicita que sea condenado a más ocho años de prisión por los presuntos abusos y agresiones sexuales que habría cometido en abril de 2021 contra tres menores de edad, en un lugar público. El escrito de acusación de la Fiscalía pide un año de prisión por abuso sexual a una menor de 13 años y a otros cuatro por años por el mismo delito a una menor de 16. Además, por tres delitos de exhibicionismo pide otro año y medio de prisión y también solicitan 19 meses y 15 días de prisión por un delito de lesiones. Complementariamente, el Ministerio Público reclama para el procesado cinco años de libertad vigilada y su inhabilitación durante 14 años para cualquier profesión u oficio, retribuido o no, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad. También que se imponga al acusado la prohibición de aproximarse a una de la tres menores, a su domicilio o a los lugares que frecuente a una distancia no inferior a 100 metros y la de comunicarse con ella o por cualquier medio por un período de diez años. Y la misma prohibición por dos años para las otras menores implicadas. Finalmente, el Ministerio Público reclama el pago de los gastos sanitarios originados al Servizo Galego de Saúde (Sergas) y de una indemnización a una de las menores de 12.114 euros, por las secuelas y daños morales.