Sumar se reivindica como proyecto "transversal" dispuesto a dar la batalla ideológica a la derecha para crecer

Sumar se marca como objetivo forjar un proyecto "transversal" que se dirige "a todo el pueblo", ligado al "laborismo" que promulga su líder Yolanda Díaz, y con el compromiso de asumir la batalla ideológica por la libertad ante las fuerzas reaccionarias. Así se recoge en la propuesta de documento político de la organización, de cara a su primera asamblea prevista para el próximo 23 de marzo, donde pauta también avanzar en el fomento de la democratización de estructuras del Estado y en el mundo económico. En ese texto, Sumar remarca que el primer Podemos fue capaz de dirigirse a mayorías transversales que logró transformar el "mapa político", pero que "no supo lidiar con las complejidades del sistema político". Así, describe que para cuando se alcanzó el primer Gobierno de coalición en 2019, el PSOE ya había recuperado la "primacía" del campo progresista". También destaca que la génesis de Sumar como propuesta política está "muy vinculada" a la iniciativa de Díaz, que desde su gestión en el Ministerio de Trabajo marcó un claro "perfil laborista y de defensa inequívoca" de los trabajadores. Por tanto, en línea también con el documento organizativo, Sumar afirma que no viene a "otro partido" sino a generar un espacio que asuma el reto de "organizar el caudal de apoyo y expectativas" sin depender de "momentos de entusiasmo o aclamatorios", pero sí de formas de participación "amables, republicanas y democráticas". De esta forma, remarca que su objetivo es salir del "estancamiento a nivel estatal de las fuerzas transformadoras" e interpelar a las mayorías sociales para que se movilicen en torno a Sumar, algo que solo se logrará si se da la batalla cultural ante la derecha, al igual que se hace en el plano social y económico. "La batalla por la libertad es el gran combate ideológico de nuestro tiempo y Sumar asume la defensa de la libertad republicana que asegure condiciones materiales (...)", ahondar que quiere ser el proyecto que recoja las "mejores tradiciones emancipatorias de la historia para hacerlas realidad", entre las que cita el "socialismo, comunismo, los cristianos y los liberales". Eso sí, desgrana que concibe el socialismo, el ecologismo y el feminismo como "vectores" que sustentan Sumar, entrelazado con los "mejores elementos de la tradición republicana". Un proyecto "transversal", "popular" y abierto" que se "dirige a todo el pueblo, no solo a los que ya piensan como nosotros". MENSAJE AL PSOE: "NO AVANZAR EN DERECHOS ES RETROCEDER" Precisamente ayer Díaz apuntó, durante una reunión del grupo promotor de su proyecto de cara a su primera asamblea, que su misión es el rearme ideológico del espacio progresista y que Sumar acepta la "disidencia política", pero gestionada de forma "cohesionada" y "ordenada". Y su afán es combinar la fuerza "ciudadana" con la "experiencia y bagaje históricos" del los partidos políticos con los que compartan "horizonte de país". El texto también deja mensajes al PSOE como que la legislatura no puede ser de "mera consolidación" de derechos, dado que en tiempos de "crisis" y con la ofensiva de las fuerzas reaccionarias "no avanzar" y expandir derechos es "retroceder". LABORISMO, FEMINISMO Y ECOLOGISMO Asimismo, la ponencia política de Sumar aspira a crear un "nuevo paisaje laboral" con un nuevo Estatuto de los Trabajadores acorde al siglo XXI, así como extender derechos del Estado del Bienestar, apuesta por las políticas reguladoras de precios en vivienda y un nuevo sistema fiscal. Por otro lado, proclama su defensa del "feminismo para todo el mundo", dado que lejos de "diluirlo" hace que el movimiento tenga mayor enfoque "interseccional". A su vez, añade que el "feminismo de Sumar ha de ser antipunitivista", aludiendo a que no se puede centrarse solo en materia de derecho penal ante la violencia de género sino desplegar políticas preventivas y una completa agenda social para erradicar las causas de fondo del machismo. En materia medioambiental, abandera un 'Green New Deal' con una transformación ecológica justa y potenciar las energías renovables.