Saiz, tras el apoyo de fiscales del TS a investigar a Puigdemont por terrorismo: "Los españoles saben qué es terrorismo"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que los españoles "saben qué es terrorismo y qué no es terrorismo" en respuesta a la consideración de la junta de fiscales del Tribunal Supremo de investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por Tsunami Democràtic en el otoño de 2019. En un Desayuno Informativo organizado por Europa Press, la también dirigente del Partido Socialista de Navarra (PSN) ha expresado que respeta "la separación de poderes" y lo que digan los fiscales del Supremo, si bien ha ahondado en que los ciudadanos de España conocen de primera mano lo que es el terrorismo por el recuerdo de la banda terrorista ETA. "Yo respeto lo que diga el señor fiscal. Los españoles, los navarros y las navarras sabemos qué es terrorismo y qué no es terrorismo", ha indicado Saiz, que también ha expresado que le "duele" que se use "el nombre del terrorismo en vano" y que se acusen a los socialistas de "filoetarras" y de tener "los escaños manchados de sangre". Para la ministra, a ETA "la derrotamos entre todos y todas", un hito que fue "una victoria de los españoles", y en la que el PSOE "ha estado siempre en el mismo sitio, condenando la violencia, del lado las víctimas y aguantando el chaparrón caiga quien caiga". También ha evocado al exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, que quería "que se hiciera uso de la palabra" en lugar de la violencia. "Por desgracia sabemos perfectamente en este país qué es terrorismo y qué no y por suerte hace mucho que ETA ya no existe ni nos marca la agenda política", ha zanjado la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.