Rueda confirma que "no hubo" invitación a la Xunta de Galicia para un acto de Sánchez este viernes en A Coruña

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado este jueves que "no hubo ningún tipo de invitación" a representantes de la Administración autonómica para participar en un acto del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, este viernes en A Coruña. En concreto, será un acto por el Día de la Mujer en la Ciencia al que, según confirmaron fuentes consultadas a Europa Press, también acudirá la ministra de Educación, Pilar Alegría, y la de Ciencia y Universidades, Diana Morant. Sánchez acudirá como presidente del Gobierno antes de acudir a motros actos de la campaña para las elecciones autonómicas del 18 de febrero, en los que estará arropando al candidato del PSdeG a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro. Alfonso Rueda ha sido preguntado este jueves, en su comparecencia posterior a la reunón semanal del Consello de la Xunta, sobre si fue invitado él o algún miembro de su gobierno a este acto de Sánchez. Aunque la semana pasada, para evitar apercibimientos o sanciones de la junta electoral, el presidente advirtió que desde ese mismo atril no iba a responder a preguntas que no fuesen estrictamente sobre la reunión del Consello, sí ha respondido a esta por ser "una pregunta directa". "No, no hubo ningún tipo de invitación, como pasó en anteriores ocasiones", ha dicho Rueda. Pese a que sí se ha pronunciado sobre la visita de Sánchez, posteriormente no ha contestado a otra pregunta sobre las críticas recibidas por no acudir --ni él ni nadie del PPdeG-- al debate a tres planteado por Radiotelevisión Española para el miércoles que viene, en el que sí participarán los candidatos de BNG y PSdeG. "Ya me gustaría, pero no puedo contestar", ha zanjado el presidente de la Xunta.