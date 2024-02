Puigdemont vincula su imputación por terrorismo al llamamiento de Aznar a actuar contra la investidura de Sánchez

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha enviado este jueves una carta a todos los eurodiputados en que vincula su imputación por terrorismo a un llamamiento que hizo el expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) a actuar y movilizarse contra la investidura del entonces candidato del PSOE presidir el Gobierno, Pedro Sánchez. En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Puigdemont ha asegurado que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de investigarle por terrorismo en la causa sobre 'Tsunami Democràtic' "no se produjo por generación espontánea" y que llegó tras las palabras de Aznar. "El que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva", dijo Aznar el 2 de noviembre ante el presidente del PP, Albert Núñez Feijóo, al inaugurar en Madrid el XXI Máster Oficial en Acción Política del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) y la Universidad Francisco de Vitoria. Para Puigdemont, las palabras de Aznar "encontraron una respuesta diligente" en García Castellón, en la prensa conservadora y en representantes empresariales y de la Iglesia. Ha asegurado que "no es casualidad" que García Castellón anunciara que le investigaría por terrorismo el día que, inicialmente, PSOE y Junts habían decidido hacer público su acuerdo, y ha añadido que el caso estaba parado desde hacía 6 años. También ha dicho que es un juez "extremadamente amable" con el PP, y le ha acusado de 'lawfare' y de perseguir a Podemos y al exlíder de los morados, Pablo Iglesias, por investigarles por la supuesta trama de financiación ilegal y de blanqueo de capitales. En este sentido, ha señalado "la impunidad judicial (de García Castellón) para cometer abusos y convertir los delirios ideológicos y religiosos personales en cruzadas judiciales para salvar España de los rojos y los separatistas". REACTIVAR EL CASO VOLOH Asimismo, ha acusado al juez del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, de reactivar el caso Voloh coincidiendo con el debate de la ley de amnistía en el Pleno del Congreso del 30 de enero, una de las "nada casuales coincidencias de agenda". Ha sostenido que este caso "guarda bastantes similitudes con la construcción de la teoría de la conspiración en los atentados del 11M", por su voluntad de perjudicar las expectativas electorales del PSOE y beneficiar las del PP, según él. Para Puigdemont, se han "fabricado conclusiones a partir de hechos que no tienen relación entre sí" y que se hacen pasar por verídicas al presentarse como una investigación independiente. LA DERECHA EUROPEA También cree que el Parlamento Europeo se ha convertido en una caja de resonancia de las estrategias del PP, que ha logrado "imponer sus estándares" a la mayoría conservadora europea, lo que considera una noticia funesta para el futuro de la Unión. Puigdemont concluye su carta diciendo que está completamente convencido de que se "habrían ahorrado estos espectáculos" si Junts hubiera investido a Feijóo o hubiera impedido que Sánchez sea presidente.