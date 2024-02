Puente se cree más al fiscal de la AN que no ve terrorismo en Tsunami: "Él es el especialista, no los del Supremo"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dado más credibilidad a la tesis del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, que se opone a que Carles Puigdemont sea investigado por presunto terrorismo en la causa de 'Tsunami Democràtic', que a la posición de la mayoría de la junta de fiscales del Tribunal Supremo, que sí abogan por encausar al expresidente catalán. "Lo relevante es que Carballo es el especialista", ha querido remarcar Puente, antes de añadir que "el Tribunal Supremo y los fiscales del Supremo no son los que conocen de los delitos de terrorismo", que donde se tramitan es en la Audiencia Nacional. En declaraciones este jueves a Antena 3, recogidas por Europa Press, el ministro socialista ha insistido varias veces en que Carballo es el fiscal especialista en terrorismo y ha hecho hincapié en que pertenece a la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera y de corte conservador, por lo que "no es sospechoso precisamente de ser un rojo peligroso". Puente ha recordado que el fiscal de la AN trasladó al juez que instruye el caso de 'Tsunami Democràtic', Manuel García Castellón, un informe "prolijo, largo, contundente" en el que "no" aprecia terrorismo en las protestas contra la sentencia del 'procés', sino desórdenes públicos agravados, y tampoco indicios para proceder contra Puigdemont. Sobre la discrepancia entre los fiscales del Supremo, el ministro ha incidido en que quien va a fijar postura a favor o en contra de investigar a Puigdemont es la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde, porque así lo establece el Estatuto Fiscal. También ha incidido en que la Fiscalía fija su posición de manera jerárquica, es decir, que "no tiene que decidir necesariamente en función de las mayorías que se conforman en la junta de fiscales, sino con arreglo a Derecho". Preguntado si considera, como Pedro Sánchez, que en el proceso independentista catalán no hubo terrorismo, Puente ha dicho que respeta la opinión del presidente del Gobierno, pero que él personalmente prefiere no pronunciarse. Eso sí, ha dicho que como jurista --es licenciado en Derecho y abogado-- cree en aplicar al reo la interpretación más favorable de la ley. Y bajo su punto de vista, "quizá encajar determinadas cuestiones, como los desórdenes públicos en terrorismo, no sea precisamente la interpretación más favorable". ECHA EN FALTA LA AYUDA DEL PP Al ser interpelado por las dudas de Sumar sobre la propuesta del PSOE de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para que Junts vote a favor de la ley de amnistía, Puente ha subrayado que vincular dicha reforma "exclusivamente" a la medida de gracia "quizá no sea lo más "conveniente desde un punto de vista jurídico", si bien ha compartido que las investigaciones judiciales a veces se prolongan "muchos años". Ha aclarado que las fórmulas que se están buscando para esta reforma se encuentran al margen del texto de la ley de amnistía, que ha dicho que es necesario aprobarla para que el conflicto catalán quede "estrictamente" en el ámbito político, no en el judicial. Puente se ha mostrado convencido de que la amnistía saldrá adelante. "Creemos que la ley de amnistía tiene unos filtros constitucionales que pasar, y los cambios que se hagan tienen que respetar esa premisa y por tanto nosotros creo que hemos llegado hasta donde podíamos llegar", ha indicado al ser preguntado si habrá modificaciones, ya que Junts reclama incluir todo tipo de terrorismo y el delito de alta traición para dar su 'sí'. En opinión del ministro, no tendría ningún sentido en este momento "frustrar las expectativas" de las personas afectadas por procedimientos judiciales vinculados al 'procés'. Puente ha indicado, además, que el Gobierno "echa en falta" la ayuda de quienes fueron "parte del problema", en referencia al Partido Popular. "Echamos de menos un poco más de ayuda y un poquito más de comprensión por parte del PP, sobre todo porque al final es el otro gran partido de Estado junto con el PSOE, y va a tener que gestionar tarde o temprano la realidad de Cataluña", ha señalado.