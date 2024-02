Moreno defiende "flexibilizar parte" del Pacto Verde Europeo y Vox le acusa de pedir en Bruselas acelerar su aplicación

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este jueves ante el Pleno del Parlamento la necesidad de "flexibilizar parte" del Pacto Verde Europeo, sobre todo, en lo que respecta a concebir que "la agricultura es sostenibilidad" y que hay que aportarle recursos para que sea de "calidad, sostenible y de futuro", como está haciendo su propio Gobierno. Así se ha pronunciado Moreno durante su debate, ante el Pleno del Parlamento, con el portavoz del Grupo Vox, Manuel Gavira, quien ha criticado ese pronunciamiento del presidente, sobre todo, cuando la semana pasada hizo un viaje oficial a Bruselas donde, ante el Pleno del Comité de las Regiones de la UE, pidió que se "acelerase la aplicación del Pacto Verde Europeo". El Pacto Verde Europeo es un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. "Hay parte de la agenda verde europea que se tiene que flexibilizar y es algo que nosotros hemos trasladado, siempre lo hemos dicho, porque el pragmatismo es entender que sostenibilidad y medioambiente no son enemigos ni antagónicos, y que precisamente la agricultura es sostenibilidad y, por eso, lo que hay que hacer es introducir recursos para que tengamos una agricultura de calidad, sostenible y de futuro, que es lo que está haciendo este Gobierno", ha expuesto el presidente. Ha querido dejar claro que su Ejecutivo está en "el tajo", trabajando con el campo andaluz en soluciones "realistas" y aprobando ayudas agroambientales, al tiempo que sus reivindicaciones son trasladadas al Gobierno central y a la UE. "Nosotros somos una perfecta y honesta correa de transmisión entre los intereses generales de los agricultores y los ganaderos y las instituciones europeas y españolas", ha indicado Juanma Moreno, quien ha insistido en que su Gobierno nunca va a dejar "a los agricultores y ganaderos solos". Sin embargo, Moreno ha considerado que formaciones como Vox, cada vez con más "sintonía" con partidos de la izquierda, "sólo levantan la mano" por el ámbito agrícola "cuando les interesa", y le ha recordado su escasa presencia en ayuntamientos de municipios agrícolas andaluces. "Y ahora están viendo una enorme oportunidad", ha dicho Moreno a Vox, al hilo de las manifestaciones de agricultores y ganaderos. Ha aludido a los problemas que tiene el sector con la dura sequía, con la diferencia que existe entre lo que se le paga por sus productos y el precio final en el mercado o con la falta de control sobre la producción de terceros países que entran en el mercado europeo, con lo que ha abogado por la flexibilización de parte de la "agenda verde europea". Por su parte, Manuel Gavira ha reprochado a Moreno el "paripé" de su viaje a Bruselas, para pedir un Fondo de Solidaridad ante la "catástrofe" de la sequía cuando no tiene "competencias" para solicitarlo, o para defender en el Pleno del Comité de las Regiones de la UE que se "acelerase la aplicación del Pacto Verde "Europeo". "Si quiere ser pragmático, no apoye el Pacto Verde", ha dicho Gavira a Moreno. Ha denunciado que populares y socialistas son los que han aprobado ese Pacto Verde que "arruina y asfixia el campo de Andalucía". Ha pedido a Moreno que si va a Bruselas lo haga para defender a la gente de Andalucía y su campo.