Moreno apoya las "reivindicaciones sensatas y justas" de agricultores y ganaderos, pero no "protestas violentas"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este jueves su apoyo a las reivindicaciones "sensatas y justas" de los agricultores y ganaderos, pero no las "protestas violentas". En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Moreno ha señalado que agricultores y ganaderos tienen "problemas muy serios", empezando porque se les paga a veces "cinco o diez veces menos del precio final que paga el consumidor" por los productos, a lo que se suma una dura sequía. "Por tanto, son reivindicaciones sensatas, justas y oportunas, y nosotros las apoyamos y trabajamos desde el Gobierno andaluz, en el ámbito de nuestras responsabilidades, para intentar ayudarles", ha agregado. Sin embargo, el presidente ha añadido que lo que no apoyan, "evidentemente, son protestas que sean violentas o que no estén en los foros acordados". En su opinión, las reivindicaciones justas y oportunas se deben abrir paso de manera pacífica, "y lo que hay que evitar es que una minoría reviente un movimiento, en este caso de agricultores y ganaderos, que lo están pasando francamente mal el conjunto de Europa, de España y Andalucía y que necesitan de decisiones rápidas, certeras y determinantes" por parte del Gobierno central y de la UE.