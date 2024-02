Moreno acusa a Montero de hacer "chantaje" a CCAA y reta a Espadas a lograr que "cumpla" con Andalucía en financiación

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha acusado este jueves a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de hacer "chantaje" a las comunidades autónomas con los objetivos de déficit planteados para los distintos niveles de administración pública de cara a los próximos ejercicios presupuestarios, al tiempo que ha instado al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, a conseguir que el Gobierno central "cumpla con lo que de justicia" le corresponde a Andalucía en materia de financiación autonómica. Juanma Moreno y Juan Espadas han aludido a la cuestión de la financiación autonómica en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde el presidente de la Junta ha vuelto a lamentar que Andalucía recibe "todos los años 1.400 millones de euros menos" de lo que le correspondería en financiación autonómica en aplicación del modelo aprobado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2009. El presidente andaluz ha defendido que disponer de esa cantidad anual de 1.400 millones de euros supondría para la Junta de Andalucía "tener la capacidad y la suficiencia financiera" necesarias "para resolver muchos de los problemas" que afectan actualmente a los servicios públicos, como las listas de espera en sanidad, y ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "da la callada por respuesta" a lo que es una "reivindicación legítima, exacta y serena" que esgrime el Ejecutivo andaluz. Moreno se ha quejado de que "da igual que lo pida un presidente socialista" como el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o que "organismos independientes" reconozcan que existe una "infrafinanciación" para comunidades como Andalucía, que Espadas "no dice nada" y, en cambio, "exige" al Gobierno de la Junta, que realiza "un esfuerzo contumaz para resolver los problemas" de los andaluces, según ha apostillado. ESPADAS REPROCHA A MORENO SU "CRUZADA" CONTRA "UN ENEMIGO IMAGINARIO" El presidente de la Junta ha animado al también portavoz del PSOE en el Senado a "reclamar lo que es de todos los andaluces", porque así "se ganará el respeto del conjunto" de los ciudadanos, a lo que Espadas ha respondido afeando a Moreno que "ha convertido la obligación que tiene como presidente de defender los intereses generales de Andalucía en una especie de cruzada con un enemigo imaginario al que acusa de todo para no hablar de su gestión". Espadas ha remarcado a Moreno que le ha dicho "por activa y por pasiva, en público y en privado", que debería comparecer en el Senado para defender "el mismo modelo de financiación justo" que él mismo también quiere "para Andalucía", y ha emplazado al presidente a que "no se le llene la boca más de hablar de nuestro modelo de financiación, el que pactamos" PSOE-A y PP-A en el Parlamento andaluz, "cuando luego sigue la consigna" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "no discrepar o contrastar nuestro modelo con el de Galicia o el de Madrid". De igual modo, el líder del PSOE-A ha reprochado a Moreno que el PP votara este miércoles en el Senado en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de administraciones públicas en el periodo 2024-2026, que planteaba un objetivo de déficit del 0,1 por ciento para las comunidades autónomas en este ejercicio de 2024, coincidiendo con el que se incluye en el Presupuesto de la Junta. Espadas ha instado a Moreno a "explicar cómo defiende el interés general de los andaluces" a la vez que el PP "vota en contra de una decisión por la que el Gobierno le deja" a la Junta "una flexibilidad de 200 millones de euros", y ha concluido comentando que el presidente andaluz "tiene mucho arte". Juanma Moreno ha replicado Espadas indicando que no sabía cómo interpretar ese último comentario, si como "un halago", y en todo caso ha querido aclarar que aunque es cierto que el Presupuesto de la Junta para 2024 contempla un objetivo de déficit del 0,1% del PIB, las "previsiones" y dichas cuentas andaluzas "están realizadas antes de que el Gobierno comunicara el objetivo de déficit" para este año. MÁS "FLEXIBILIDAD EN EL DÉFICIT" PARA CCAA El presidente de la Junta ha remarcado que "algunas comunidades ya expresaron la necesidad de tener una mayor flexibilidad en el déficit", y ha sostenido que "no parece razonable que la Administración central, el Gobierno de Sánchez, se reserve el 97% del déficit, y le deje un marginal del 3% a las comunidades autónomas", y ello, además, sin aprobar una "bajada del IRPF" y del IVA "para el pescado y la carne", según ha abundado el presidente. "¿Usted cómo quiere que aprobemos eso, que claudiquemos" con "un trágala donde el Estado se puede endeudar y donde a las comunidades autónomas se nos estrecha?", ha preguntado Moreno a Espadas, a quien ha añadido que eso "se llama chantaje". "Es un chantaje en toda regla a las comunidades autónomas lo que está haciendo la señora (María Jesús) Montero" y "el señor Pedro Sánchez con su complicidad", ha espetado el presidente de la Junta a Juan Espadas. Además, Juanma Moreno ha insistido en defender la reivindicación de la Junta para que el Gobierno active un "fondo de transición", de compensación por la "infrafinanciación" que sufren "cuatro comunidades autónomas", una de ellas gobernada por el PSOE como Castilla-La Mancha, según ha remarcado el presidente andaluz. Moreno ha subrayado que para activar dicho "fondo de transición no hace falta que haya una nueva Ley de Financiación Autonómica" que, en todo caso, el Gobierno andaluz está "a favor" de que se apruebe, y "por eso pedimos al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reúna y empiece a tramitarlo". "Pero mientras eso ocurre, hay cuatro comunidades autónomas" --en alusión a Andalucía, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Castilla-La Mancha-- que ya de una manera clara" han dicho que tienen "un déficit" de financiación, "una factura que se va acumulando todos los años", y ante esa situación piden "algo razonable" como "un fondo de nivelación de 3.300 millones de euros" a repartir entre esas cuatro regiones "mientras se hace un nuevo modelo de financiación". Moreno ha remarcado que los 1.400 millones de euros que Andalucía reclama al Estado por infrafinanciación anual no suponen "un problema" para unos Presupuestos Generales de "cientos de miles de millones" de euros, y el referido fondo de nivelación se podría activar con "una orden ministerial". El presidente de la Junta ha defendido que el que "nos paguen los 1.400 millones de euros" referidos a Andalucía "es una razón de justicia que entiende todo el mundo y que lo reconocen el propio Ministerio" de Hacienda "y los organismos independientes", y ha trasladado a Espadas que está "dispuesto a llegar a un acuerdo" con él para dedicar ese montante "exclusivamente a políticas sociales". "Se lo firmo mañana por la mañana si es capaz y tiene alguna influencia en Madrid, ahora que es portavoz en el Senado, para conseguir eso", ha trasladado Moreno a Espadas antes de agregarle que si lo logra él será "el primero" que se lo agradecerá "públicamente", y además firmará con el dirigente socialista andaluz "un documento para que ese dinero vaya íntegro a las políticas sociales que son educación, sanidad y dependencia". En esa línea, el presidente ha concluido instando a Espadas a realizar "una oposición útil", y a que "haga lo que tiene que hacer para que el Estado cumpla con la justicia que tiene que cumplir, que nos merecemos todos los andaluces", ha zanjado Juanma Moreno.