Morant apela a garantizar el "futuro de los jóvenes" con Besteiro, que elevará al 2% del PIB la inversión en I+D

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha pedido garantizar el "futuro de los jóvenes" con el apoyo en las elecciones del próximo 18 de febrero al candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, quien se ha comprometido a elevar al 2% del PIB la inversión en I+D. Junto a la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, la ministra y el candidato socialista han visitado en la tarde de este jueves el museo Domus de A Coruña, un edificio que la ministra ha calificado de "espectacular". Allí, han recorrido el circuito expositivo y han podido ver parte del famoso video del parto que se exhibe en estas instalaciones y que ha sido recientemente renovado. Además, en este edificio, han asistido en un diálogo sobre ciencia y mujer en el que, además de la ministra, ha participado un grupo amplio de científicas de la asociación 'La ciencia es Femenino'. El acto, que también ha contado con la presencia de la alcaldesa, Inés Rey, ha tenido lugar en el marco de las actividades por el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En su visita a A Coruña, Morant ha asegurado que Besteiro es el aspirante a liderar el Gobierno gallego que apostará por el conocimiento y las universidades. Tras subrayar el papel de las mujeres en la ciencia, Morant ha asegurado que "hay dos modelos de sociedad". Así, ha citado el que salió "de la crisis financiera" y aplicó el PP de Rajoy, caracterizado por los "recortes y la austeridad" que provocaron una "sangría de talento", una "fuga de talento" y otro, el de la salida de la pandemia, puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez, que "peleó en Europa, que creó el plan recuperación con 140.000 millones" y permitió "una salida de éxito". "A día de hoy estamos en cifras récord de empleo, en ciencia e innovación", ha sostenido para asegurar que lo que no puede pasar es que en el Gobierno de España se trabaje por la "atracción y la retención del talento" mientras que comunidades gobernadas por el PP implementan el "modelo precario, el modelo que no apuesta por los sistemas públicos, por las universidades y los centros de investigación". Así, ha sostenido que en el encuentro con las mujeres científicas, en el que también ha participado el aspirante socialista a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha podido escuchar como a lo largo de los últimos años fueron desapareciendo programas importantes de retención del talento. En este sentido, ha lamentado que haya científicos "sin horizonte de estabilidad" que se consideren "eternos becarios" debido al modelo de "precariedad" del PP. "Por eso, ahora que la ciudadanía tiene que decidir, sabe de la importancia de su decisión y va a apostar por los que garantizan los servicios públicos como el conocimiento", ha manifestado. ELEVAR LA INVERSIÓN EN I+D Después de iniciar la jornada visitando una empresa de realidad avanzada y de reunirse con el tejido asociativo de A Coruña, Besteiro ha abogado por incrementar dos puntos el PIB para canalizarlos en inversiones de investigación y desarrollo, enmarcadas en el reto científico, educativo, de progreso y de prosperidad para lograr un futuro mejor para Galicia. El político lucense ha considerado necesario retener el talento en Galicia, de forma que los hombres y mujeres de Galicia no tengan que salir del territorio para garantizarse un futuro. Para ello, ha apostado por avanzar entre todas las administraciones, el Gobierno, la Xunta y los ayuntamientos para dar un impulso a Galicia. "Crear una Galicia mejor, con más empleo y más riqueza", ha dicho para animar a los gallegos a votar por el cambio "responsable, solvente y seguro" que representa su candidatura. En el acto, además, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, también ha incidido en la necesidad de lograr un cambio en la Xunta para que desde el Gobierno gallego se apoyen las políticas de progreso y conocimiento. "Solo apostando por la ciencia podemos hablar de una Galicia moderna y pujante y la apuesta por el conocimiento la representa hoy nuestro candidato", ha afirmado.