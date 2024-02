Más Madrid pregunta a Ayuso si no muestra las actas de residencias por "miedo al escarnio o a la responsabilidad penal"

La portavoz del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha preguntado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si la reticencia de su Gobierno a mostrar las actas de las visitas de la Policía Municipal a las residencias durante la pandemia, responde a "miedo al escarnio público o la "responsabilidad penal". Durante la sesión de control al Gobierno del Pleno de este jueves, Bergerot ha afeado en el Pleno de este jueves que el PP elija "siempre" el suyo entre los distintos modelos de familia y ha reprochado al Gobierno de la Comunidad la falta de apoyo a esas formas diversas, mientras que Díaz Ayuso le ha reprochado su "discurso apocalíptico". El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya defendió el miércoles su "transparencia" y apuntó a que estas actas contienen "datos personales" y, por ello, han recurrido a los tribunales para que aclaren si deben publicarse, como señaló el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. La portavoz de Más Madrid ha acusado a Ayuso de perjudicar a estas familias con medidas como "vaciar la Atención Primaria" o permitir que un "fondo buitre" compre el bloque de viviendas de Tribulete 7, en Lavapiés, para "expulsar a sus vecinos". También se ha referido en su intervención la portavoz de Más Madrid a las protestas de los alumnos de Formación Profesional de la rama sanitaria por la falta de prácticas y que este jueves han vuelto a concentrarse ante la Asamblea, algo sobre lo que Ayuso ha reivindicado el trabajo de su Gabinete para que "tengan sus prácticas". Tras subrayar que Madrid es "la comunidad más cara par criar a un hijo", ha cargado contra la falta de ayudas para familias monomarentales, a las que ha exigido que se trate en las mismas condiciones que a las numerosas. Así, Bergerot ha reivindicado el modelo de Más Madrid y de ministros como la de Sanidad, Mónica García, o el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. "Hay dos modelos de familia, y cuando hay que elegir, el problema es que el PP siempre elige las suyas", ha concluido. AYUSO AFEA EL "DISCURSO APOCALÍPTICO" DE MÁS MADRID Por su parte, la presidenta de la Comunidad ha afeado el "discurso apocalíptico" de Más Madrid que, "por algún motivo", ha ironizado, no se traslada en las urnas. Así, Díaz Ayuso ha defendido que Madrid es la región "con los salarios y la renta per cápita más altos", al tiempo que ha presumido del incremento de becas o de las medidas para favorecer el acceso de jóvenes a una vivienda. Por último, la jefa del Ejecutivo ha reivindicado los "años de trabajo" de la Comunidad a través del Canal de Isabel II para gestionar el agua y "que no se perdiera una gota", mientras otras regiones se dedicadaban a "hacer política para arremeter contra el resto del país".