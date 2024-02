Lois augura el "vuelco" electoral porque "Sumar no fracciona, amplía" y defiende un sistema público de servicios

La candidata de Sumar Galicia, Marta Lois, ha afirmado que la formación laborista "no es el voto que fracciona, sino que amplía" y ha proclamado, además, que es la formación que defiende las "políticas valientes". Como ejemplo de ello, ha puesto el servicio de ayuda en el hogar, que ha propuesto rescatar para la administración pública, dentro de un sistema público de cuidados. En su intervención en el mitin de A Coruña, en el que ha recibido el apoyo de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz; Marta Lois, cabeza de lista por esta circunscripción, se ha referido a las encuestas y a las tendencias electorales para afirmar lo que el número cuatro por la provincia, Juan Díaz Villoslada, ha resumido con un "estamos dentro". "Pero no nos confiamos, no nos conformamos", proclamó el candidato. Marta Lois puso el foco en el programa electoral de Sumar Galicia para afirmar que es la formación de las políticas "valientes" y, por eso, si hay "vuelco" electoral, se ha comprometido a negociar desde el primer momento un gobierno de coalición. Así, y tras presentar en la mañana de este jueves el metro ligero para A Coruña, ha situado su compañero Díaz Villoslada como "conselleiro de Mobilidade". Uno de los momentos álgidos del acto en el Palacio de la Ópera vino de la mano número dos por la circunscripción, Paulo Carlos López. El betanceiro puso al teatro en pie al coro de "Si Sumar entra, Rueda sale" haciendo ya popular la L de Lois hecha con el dedo pulgar e índice que la propia candidata usa como símbolo de 'victoria'. Otro ha sido para el coruñés Manolo Lago, que acaba de tomar posesión como diputado tras la marcha de Marta Lois del Congreso. Las referencias a la ciudad herculina y comarca también se dejaron caer, como la "desaparición" de las cajas de ahorros, sobre lo que Villoslada recordó que por "bloqueo" del PP no hay dictamen de la comisión de investigación en el Parlamento de Galicia. (HABRÁ AMPLIACIÓN)