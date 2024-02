Faraldo, arropada por Isa Serra, agradece el apoyo de Pablo Iglesias a su candidatura: "Es el militante más leal"

La candidata de Podemos a la presidencia de la Xunta, Isabel Faraldo, ha agradecido el respaldo público hacia su candidatura mostrado este jueves a través de las redes sociales por el ex líder de la formación morada, Pablo Iglesias, y ha asegurado no haber dudado "ni un segundo" del apoyo del que es, ha puntualizado, el "militante más leal" del partido. Las declaraciones de Faraldo se han producido tan solo algunas horas después de que Iglesias manifestase su apoyo, a través de la red social 'X', a "la candidata más valiente de la izquierda" de cara a los comicios autonómicos del 18 de febrero. "Después de que la militancia del partido rechazara la candidatura conjunta (con Sumar) yo tenía clarísimo que el que fue mi secretario general, el fundador de Podemos y quien es el militante más leal de este partido iba a estar a pies juntillas con esta candidatura", ha explicado Faraldo. La candidata de Podemos-Alianza Verde para las elecciones gallegas, acompañada en su visita a Lugo por la portavoz de la formación morada, Isa Serra, y la cabeza de lista del partido por Lugo, Ximena Cheda, ha denunciado durante su intervención la "invisibilización" de la que ha sido objeto Podemos durante los primeros días de la campaña electoral. Isabel Faraldo, que ha afirmado "no confiar" demasiado en las encuestas, ya que se pueden revertir, ha puntualizado, con "trabajo, convicción y compromiso", ha asegurado que el principal objetivo de su partido de cara a la cita electoral es "revertir las políticas del PP". "Y eso pasa por expulsar al PP del Gobierno. Ahí, en un Gobierno progresista, nos van a encontrar", ha proclamado. CONTRA LA "CORRUPCIÓN Y LA ESPECULACIÓN" DEL PP Tras la intervención de la candidata de Podemos a la presidencia de la Xunta y minutos antes de mantener un encuentro con la plataforma 'Stop Desahucios', la portavoz de la formación, Isa Serra, ha tomado la palabra para denunciar las políticas de la Xunta de Galicia en materia de vivienda que, ha asegurado, "fomentan la especulación". "La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda (Ángeles Vázquez) ha dicho que no va a aplicar la Ley de Vivienda y que quieren hacer un recurso a nivel estatal. Esto manda un mensaje a los gallegos y gallegas de que deben votar a la candidatura de Podemos Galicia, que defiende un derecho fundamental", ha manifestado Serra, para acto seguido definir a Faraldo como una candidata "común" y como una "luchadora" capaz de hacer frente a la "política de corrupción del PP". "En Lugo tenemos más de un 30% del parque de alquiler tensionado, solo sale un 30% a alquiler y en todos los barrios hay viviendas turísticas sin que haya un tope estipulado de cuánta vivienda turística puede haber", ha explicado, por su parte, la número 1 de la candidatura de Podemos por Lugo, Ximena Cheda, antes de alertar de "una subida del 9%" en los precios del alquiler en la ciudad desde el pasado mes de julio. APOYO AL SECTOR PRIMARIO También se ha referido Isabel Faraldo, durante su comparecencia ante los medios este jueves, a las protestas del sector primario, unas movilizaciones que responden, ha dicho, a las "reivindicaciones justas de un sector muy vapuleado" que en Galicia resulta "imprescindible". En una línea muy similar se ha pronunciado la portavoz, Isa Serra, que ha exigido "soluciones" para los trabajadores. "Es fundamental cumplir la ley de cadena alimentaria para evitar la venta a pérdidas y hay que revisar también todos los acuerdos de libre comercio que suponen una competencia desleal para nuestros trabajadores del campo", ha finalizado.