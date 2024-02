El TSXG confirma 7 años de cárcel para el hombre que violó a una mujer que lo había acogido en su casa en Pontevedra

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la pena de siete años de prisión para un hombre que, en enero de 2020, violó a una mujer de 75 años que lo había acogido en su vivienda en Cambados (Pontevedra) por caridad. En concreto, el alto tribunal gallego ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el hombre, al que el año pasado la Audiencia Provincial de Pontevedra lo había condenado por un delito de abuso sexual con penetración, agravado por convivencia. Los hechos ocurrieron el 30 de enero de 2020, cuando el hombre tenía 55 años y la mujer, que falleció en 2022, tenía 75. El relato de hechos de la primera sentencia consideraba probado que el acusado, aprovechándose de la situación de convivencia y siendo consciente de la importante diferencia de edad entre ambos y de la delgadez que presentaba por desnutrición, se dirigió al dormitorio de la mujer y la violó. La víctima había sufrido tiempo antes un derrame cerebral, estaba muy delgada, presentaba signos de desnutrición y tenía un deterioro cognitivo leve. En su recurso, la defensa del hombre argumentó que se había infringido la presunción de inocencia, porque "no se dan las condiciones para dar credibilidad a la declaración de la víctima". Sin embargo, el TSXG recalca que los magistrados de la Audiencia no había tenido en cuenta solo el testimonio de la víctima, que vio sino que también quedó probado por la presencia de semen del acusado en las sábanas de la cama. Tampoco había que aplicar el principio de 'in dubio pro reo' que argumentó la defensa, porque el tribunal no dijo "estar afectado por duda alguna". Así, el TSXG ha desestimado su recurso y ha confirmado la sentencia de la Audiencia que lo condenó a siete años de prisión, más otros cinco de libertad vigilada. Contra el nuevo fallo todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.