El PP ve en el "clamor" de los agricultores un símbolo de la "dejadez" del Gobierno, alejado de "la España real"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Acción Electoral del PP, Elías Bendodo, considera que el "clamor" de los agricultores es un "símbolo" de la "dejadez" del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ve cada vez más alejado de los problemas de la "España real" porque "su única preocupación es comprar los votos del independentismo para seguir en Moncloa". "El Falcon vuela tan alto, tan alto que no puede ver las grietas que deja en tierra la gestión de Pedro Sánchez", ha asegurado Bendodo en declaraciones a los medios en Alcobendas (Madrid) junto a la alcaldesa del municipio, Rocío García. Ambos han visitado después el Centro de Tratamiento de Residuos de Fuentelucha. Bendodo ha diferenciado entre la "España real" y la "España oficial" de Pedro Sánchez y ha avisado que cuando un Gobierno vive "alejado" de esa España real "surgen estos problemas" y es "más complicado" resolverlos. "El clamor que hay en las carreteras españolas por parte de los agricultores fundamentalmente no sólo es una llamada de atención sino es un síntoma, un símbolo de la dejadez y el alejamiento del Gobierno con los problemas reales que afectan a los españoles", ha declarado. A su entender, "hoy" son los agricultores pero mañana "podrá ser otro sector que está desatendido por este Gobierno", cuya "única prioridad es estar y no hacer". "La prioridad de Sánchez es quedarse, no resolver problemas y ahora mismo el 90% de su tiempo lo emplea en intentar permanecer intentado aplicar una Ley de Amnistía que cada vez es más imposible de entender y de aplicar como dicen los jueces y los fiscales", ha enfatizado. Tras asegurar que el Gobierno "solo está en la ideología", el dirigente del PP ha insistido en que "la España oficial de Sánchez está cada vez más lejos de las preocupaciones de los españoles, que reclaman gestión". ACUSA AL GOBIERNO DE QUERER ASFIXIAR A LOS AYUNTAMIENTOS Por otra parte, Bendodo ha acusado al Gobierno de querer asfixiar a los ayuntamientos con nuevas tasas para el tratamiento de residuos, algo que se suma a "la pesada mochila con la que tienen que cargar miles de familias". "Donde no gana, no invierte", ha denunciado Bendodo, que ha criticado el abandono al tren de Cercanías y al colapso de la A1. Dicho esto, ha felicitado la labor de la alcaldesa de Alcobendas porque, según ha dicho, ha conseguido aprobar unos presupuestos "en tiempo y forma", ha reducido la deuda del municipio, paga a las empresas en 37 días y ha bajado los impuestos.