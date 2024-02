El PP dice que su ley 'antiokupas' busca "luchar contra los delincuentes, en lugar de amnistiarlos"

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha asegurado este jueves que la Ley contra la 'okupación' que ha impulsado el Grupo Popular en el Senado busca "luchar contra los delincuentes, en lugar de amnistiarlos". Tras advertir de que se trata de "un problema grave y en auge", ha defendido la ley de su partido alegando que el marco normativo actual se ha mostrado "ineficaz" para luchar contra este problema. Así se ha pronunciado un día después de que el PP hiciera valer su mayoría absoluta en el Pleno del Senado para aprobar la toma en consideración de una proposición de ley orgánica contra la 'okupación', que contó con el apoyo de Vox y la abstención de Junts y PNV. La propuesta, promovida por el PP y que continuará sus trámites parlamentarios, obliga el desalojo de la vivienda en un día, de forma voluntaria desde que es requerido por la autoridad. Si no se produce el abandono del inmueble, transcurridas 24 horas se podrá efectuar el desalojo de forma forzosa que, entre otras cosas, establece mecanismos para el desalojo en 24 horas e impide el empadronamiento en dicha vivienda. En declaraciones a los medios en la Asamblea de Madrid, Martín ha destacado que el marco normativo actual se ha mostrado "ineficaz" para luchar contra este problema. "La aprobación se ha visto agravada con Ley de Vivienda que ha supuesto que haya menos casas para alquilar, reduciéndose la oferta un 30%, porque los propietarios tienen miedo a que les ocupen las casas. Y, paralelamente, se han incrementado los precios un 10%", ha añadido. Según el PP, desde que llegó Pedro Sánchez "las okupaciones se incrementaron en un 37% en España" y "cada día se producen 46 denuncias". Y en 2022 se registraron 16.726 casos en toda España, según los últimos datos del Ministerio del Interior, ha señalado el partido en un comunicado. ¿BUSCAR EL APOYO DE MÁS GRUPOS? Al ser preguntada si va a buscar el apoyo de más grupos parlamentarios para que esta ley se apruebe en el Congreso, Martín ha indicado que este miércoles Vox votó a favor, y se abstuvieron Junts y el PNV. Según ha dicho, ahora se inicia la tramitación en el Congreso y no saben "qué será capaz Junts, y en concreto Puigdemont, de pedir a Sánchez a cambio de su voto para sacar una iniciativa más". "No tenemos ninguna duda de que Sánchez volverá a traspasar, si lo necesita, una línea roja con tal de contentar a Puigdemont", ha dicho. Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha indicado que la ocupación es un tema que les preocupa en la Comunidad de Madrid. "Y no vemos por parte de la Delegación del Gobierno ninguna medida para ayudar a las administraciones a revertir esta situación", ha enfatizado.