El CGPJ traslada a la Comisión de Venecia la preocupación de los jueces por el 'lawfare' y los ataques de políticos

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los vocales José Antonio Ballestero y Mar Cabrejas han trasladado a la Comisión de Venecia la preocupación que existe entre jueces y magistrados por las acusaciones de 'lawfare' y los ataques de políticos que vienen sufriendo a raíz de la ley de amnistía, en el marco de la reunión que han mantenido este jueves en la sede del CGPJ. Este órgano consultivo del Consejo de Europa ha iniciado este jueves una visita a España que se prolongará hasta mañana para mantener una ronda de contactos a fin de elaborar el informe que el Senado pidió a la Comisión de Venecia sobre la proposición de ley de amnistía, que acaba de retomar su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados después de que Junts dejara caer el texto actual para empujar al PSOE a blindar por completo el terrorismo y la alta traición. La reunión ha comenzado sobre las 15.00 horas, primero entre los miembros de la delegación europea y Guilarte, y después ya con la presencia de Ballestero y Cabrejas, y se ha prolongado alrededor de una hora, tras lo cual ha sido el turno de las asociaciones judiciales APM --la mayoritaria--, AJFV, JJpD y FJI. Según las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, la Comisión de Venecia ha querido saber la opinión del Consejo sobre la ley de amnistía, pero le han explicado que también tiene encomendado elaborar un informe para el Senado que aún no está hecho. La delegación se ha interesado entonces por el informe del CGPJ y ha solicitado al órgano de gobierno de los jueces que se lo remita cuando esté confeccionado, a lo que éste ha accedido. Lo que sí ha hecho el CGPJ es entregar a la delegación europea todos los pronunciamientos que el CGPJ --bien su Comisión Permanente, bien su Pleno-- ha hecho en relación con la amnistía, tanto sobre la ley en sí misma como sobre el pacto PSOE-Junts que habla de crear comisiones de investigación parlamentarias para detectar supuestos casos de 'lawfare' de jueces y fiscales contra el independentismo catalán y, en su caso, depurar responsabilidades. En concreto, le han facilitado la primera declaración oficial que hizo el CGPJ sobre la amnistía, el pasado 6 de noviembre, antes de que se hiciera público el texto de la proposición de ley, que los socialistas registraron en solitario días después, el 13 de noviembre. En dicha declaración, el Pleno del CGPJ expresó su "intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España". Cabe recordar que ese pronunciamiento institucional salió adelante con una fuerte división entre los bloques conservador y progresista del CGPJ, por cuanto este último consideraba prematuro reaccionar a una eventual ley cuyo texto entonces se desconocía. Guilarte votó en blanco con ese mismo argumento. Las fuentes apuntan que esta brecha ha quedado patente en la reunión con la Comisión de Venecia, ya que Ballestero ha incidido en que, tal y como expone la citada declaración, la amnistía supondrá la quiebra del Estado de Derecho, mientras que Cabrejas ha recalcado que ese pronunciamiento era previo a la proposición de ley y que el CGPJ aún está pendiente de fijar posición en su informe. La redacción del mismo ha recaído sobre Cabrejas, enmarcada en el bloque progresista, y Wenceslao Olea, en el ala conservadora. Fuentes del CGPJ afirman que, 'a priori', la intención es presentar un texto conjunto al Pleno previsto para el 29 de febrero, pero asumen que hay posturas irreconciliables en algunos puntos, por lo que no descartan que se hagan dos propuestas. EL 'LAWFARE' Y LOS ATAQUES A JUECES Por otro lado, el CGPJ ha querido expresar a la Comisión de Venecia la inquietud que hay entre jueces y magistrados por las consecuencias que pueda tener para ellos la ley de amnistía debido a la amenaza de las comisiones 'lawfare'. En este sentido, han avisado al Consejo de Europa de que se trata de un peligro real para los togados españoles. De la misma forma, han puesto de relieve la indignación de la judicatura por las acusaciones lanzadas por políticos contra miembros de la carrera judicial, incluso con nombres y apellidos desde la tribuna del Congreso. Este mismo lunes, el CGPJ, en una declaración unánime, instó a los parlamentarios a evitar "descalificaciones" que minen la confianza ciudadana en el Poder Judicial. Sobre ambas cuestiones, han entregado a los delegados europeos los documentos emitidos por el CGPJ. También por unanimidad, el pasado diciembre el Pleno rechazó las citadas comisiones, pidió al Congreso y al Senado que se abstuvieran de llamar a declarar a jueces y magistrados y aclaró a éstos que no tienen obligación de comparecer en las mismas. Dada la fugaz visita de la Comisión de Venecia, que este jueves por la mañana se ha reunido con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y tiene previsto verse con grupos parlamentarios y expertos, no ha habido tiempo para plantear otros temas, por lo que no se ha tratado el bloqueo en la renovación del CGPJ, pendiente desde hace más de cinco años. Las fuentes aseguran que los representantes de la Comisión de Venecia se han limitado a escuchar y tomar nota, sin hacer comentario alguno. LA RENOVACIÓN DEL CGPJ Idéntica actitud ha mostrado la Comisión de Venecia con las asociaciones judiciales. Ha pedido a cada una que en cinco minutos resumiera su opinión sobre la amnistía, el 'lawfare', los ataques de políticos y la falta de renovación del CGPJ. Según ha apuntado Carmen Gámiz (AJFV) en declaraciones a la prensa a la salida del encuentro, esta asociación ha defendido que la ley atenta contra la "separación de poderes y la independencia judicial", así como contra el principio de igualdad. Además, ha afeado que la proposición pretenda perdonar delitos como el terrorismo o la malversación de caudales públicos. JJpD, por su parte, ha manifestado a la Comisión de Venecia su intención de no posicionarse "ni a favor ni en contra" de "un proyecto de ley que ni siquiera ha sido aprobado y que a fecha de hoy no sabemos si se va a aprobar o si se aprueba, con qué contenido va a ser", según ha señalado a la prensa Benjamín Sánchez, quien ha acudido este jueves en representación de dicha asociación. La AJFV también ha aprovechado su turno de palabra para tratar "puntualmente" el tema de la reforma del modelo de elección de los 12 vocales judiciales del CGPJ. Ha insistido en la "necesidad" de "reformar antes de renovar", mientras que JJpD ha reiterado que "primero se tiene que renovar" y "a partir de ahí" serán las Cortes Generales las que determinen si conviene o no reformar. Al margen, la AJFV también ha planteado la cuestión del supuesto 'lawfare'. "La APM, Foro Judicial y mi asociación no estamos conformes con este tipo de descalificaciones y ataques personalizados a los jueces, que afectan a la independencia y a la calma con la que un magistrado debe resolver", ha señalado. Desde JJpD han denunciado ante la Comisión de Venecia la "anomalía que está viviendo España" con un CGPJ caducado que otorga unos amparos a unos jueces pero no a otros "ante los mismos ataques". "Una vez más, volvemos a poner de relieve esa actuación discriminatoria" ha añadido su representante.