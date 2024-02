Cantabria pide al Ministerio de Cultura más financiación para el MUPAC

La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha pedido al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, más financiación para las obras del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) que se está construyendo en Puertochico. El ministro ha respondido que su departamento está "comprometido con el proyecto", y "a partir de aquí veremos cómo eso se materializa". "Pero el compromiso político está", ha incidido. La presidenta le ha trasladado esta petición en un encuentro que ambos han mantenido este jueves, día en el que el ministro ha visitado la región para acudir a la colocación de la primera piedra de la futura sede del centro asociado al Museo Reina Sofía Archivo Lafuente, ubicado en la antigua sede del Banco de España en Santander. Antes del acto, Urtasun y Buruaga han mantenido una reunión "corta, pero fructífera", de la que la presidenta ha salido "satisfecha" porque ha habido un clima de "cercanía y de plena colaboración", algo que considera que "sin duda es un buen punto de partida". A preguntas de los medios por la financiación del MUPAC a su llegada a la ceremonia de la primera piedra, el ministro ha señalado que es uno de los proyectos que el Ministerio apoya, como ya hizo con la consignación de 11 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado. "Efectivamente es uno de los proyectos que nosotros apoyamos, ya lo hicimos con una inversión presupuestaria importante y hoy lo que puedo decir es que el Ministerio sigue comprometido con el proyecto, a partir de aquí veremos cómo eso se materializa, pero el compromiso político está", ha respondido. Al hilo, ha añadido que Cantabria es "una zona cultural muy importante de nuestro país" y que desde su cartera están comprometidos con varios proyectos de la comunidad. Mientras, en su intervención en el acto, la presidenta ha reclamado más fondos dado el volumen de la inversión, ya que la construcción del nuevo MUPAC supera los 50 millones y sin el compromiso de apoyo del Gobierno central "no hubiera podido financiarlo por sí sola". "He trasladado la necesidad de que el Gobierno de España no se desentienda de su compromiso con Cantabria y no dé por concluida su participación en la financiación en la obra del MUPAC", ha dicho Buruaga, recordando que el Ejecutivo se comprometió a aportar esta financiación para compensar la exclusión del proyecto de los fondos europeos de recuperación. "Apelamos a la coordinación entre instituciones para potenciar la cultura del país pero también para impulsar un proyecto estratégico de región que necesita el apoyo del Ejecutivo central", ha apostillado. Pese a la reivindicación, la presidenta se ha mostrado satisfecha porque cree que el ministro le ha escuchado "con mucha atención y sensibilidad". Además, ha agradecido a Urtasun que haya sido el primer ministro del Ejecutivo central que "viene a Cantabria y llama para ponerse a disposición del Gobierno" regional. Algo que ha subrayado públicamente defendiendo que la vía para que los proyectos salgan adelante es "la del repeto mutuo y la colaboración institucional", y ha agradecido al titular de Cultura que "comparta esta visión".