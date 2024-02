Ayuso reprocha a Monasterio (Vox) su voto doble y censura que "su vida sea criticar al PP" como en migración o el campo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, por el voto doble que habría emitido el Pleno pasado y que investiga la Asamblea y ha criticado que su vida sea "criticar al PP" citando como ejemplo de ello la migración llegada desde Canarias o las protestas del mundo rural de esta semana. "Desde luego, lleva una semana bastante aciaga. Y cada vez que se le dice cómo se está equivocando, nos viene siempre con el discurso victimista de que todos están contra Vox y que todos somos unos progres", ha lanzado la mandataria autonómica en la sesión de control del Pleno ante una pregunta de Monasterio sobre los fondos destinados a publicidad institucional. En su intervención ha insistido en que "lo que nunca se ha visto" en la Cámara es que "se vote por otro diputado que se ausenta". Se ha referido a la investigación que tiene abierta el Parlamento autonómico a Vox por un voto emitido desde el escaño del exdiputado José Luis Ruiz Bartolomé en la enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Economía Circular. El día que la Asamblea informó de esta investigación circuló en redes un vídeo del momento en el que se ve a Monasterio manipulando el panel de voto del escaño vacío. La portavoz de Vox adujo a un "fallo técnico" y el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, negó esta defensa. En este último punto ha puesto el foco la presidenta, quien ha ironizado con que "todavía hecha las culpas" a los 'populares', a Ossorio y a los medios técnicos. Lo que "hace siempre como hizo con los Presupuestos" para 2023 cuando dijo que no pudo presentar en tiempo las enmiendas por un problema técnico. "No le salva de cometer enormes errores donde no les vamos a poder ayudar. Si va por una carretera en la que hay que circular a 80 y la pillan a 140, se llame Monasterio o sea de Vox, usted comprenderá que tendrá que ser multada", ha expuesto la presidenta. Este viernes la Mesa de la Asamblea abordará esta investigación a Vox y también un escrito remitido por Más Madrid en el que solicitan que se sancione a Monasterio con la suspensión de sus derechos y deberes como diputado durante un mes, apoyándose en el caso del diputado del PP en el Parlamento Vasco Carlos Iturgaiz, a quien se le aplicó esta sanción en 2003 por manipular también el panel de voto de un parlamentario que no estaba en su asiento. A continuación, también ha afeado a Vox que le haya "echado las culpas" en cuestiones de ámbito nacional como las protestas del campo de esta semana o la crisis migratoria al Archipiélago Canario y el posterior reparto de los migrantes por la Península. Donde sí ha sido más extensa ha sido en la reforma del Estatuto de Autonomía pedida por el PSOE para quitar el término minusválido y donde Vox ha señalado a los 'populares' por abrirse a negociar con los socialistas para hacer más cambios en cuestiones como el nombre de la Asamblea o la reducción de diputados. Ayuso le ha recordado a Monasterio que la suma de PP y Vox no sería suficiente para poder sacar ellos solos estas modificaciones porque se necesitan 3/5 de la Cámara, por lo que la concurrencia del PSOE o Más Madrid es ineludible. "Aunque usted volviera a hacer corriendo en los 20 segundos que tenemos de votación por todos los escaños votando, votando, votando, votando.... Créame que no podríamos reformar el Estatuto si no fuera por el grupo parlamentario que tiene usted delante", ha ironizado la mandataria mientras emulaba a una persona a la carrera pulsando botones. VOX ACUSA A LA COMUNIDAD DE TENER LOS MEDIOS COMPRADOS Por su parte, Monasterio en su intervención ha acusado a la Comunidad de tener "comprados" a los medios de comunicación para colocar su "propaganda". "Esa es la libertad de los españoles?", ha cuestionado. Asimismo, ha cargado contra los fondos para este fin que destina el Gobierno central para, a continuación, asegurar que el Ejecutivo regional destina "cuatro veces proporcionalmente". Ante ello, Ayuso ha defendido que esta publicidad institucional es "muy importante" y que la despliegan "con rigor y austeridad" poniendo como ejemplo las campañas para atraer a la vacunación o el reciclaje al tiempo que ha insistido en que son "campañas normales y no ideológicas".