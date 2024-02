Ayuso critica que el PSOE busque "el circo" con las actas de residencias de la pandemia: "Están desesperados"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves que el PSOE de Madrid busque "el circo" con las actas que realizó la Policía Municipal en las residencias durante la pandemia y les ha acusado de estar "absolutamente desesperados en la eterna oposición". Así lo ha señalado en el Pleno de la Asamblea, donde el portavoz de los socialistas, Juan Lobato, le ha afeado esto así como su falta de transparencia en general. Lobato había incidido en que saber qué sucedió en las residencias "no es revanchismo" si no que es importante para que "las familias sean tratadas con la justicia y la dignidad que merecen" y para "hacer las cosas bien" de cara al futuro. Además de esto, el líder de los socialistas madrileños ha criticado que la jefa del Ejecutivo quiera "eliminar el Consejo de la Transparencia, citar las atribuciones a la Cámara de Cuentas y amordazar Telemadrid", al tiempo que ha censurado su "intervencionismo y opacidad". "Si ustedes quieren que se enseñen los datos personales de personal de las residencias para seguir con su circo, allá ustedes", ha contestado la presidenta madrileña, quien además ha hecho hincapié en que una diputada del PSOE pudo comprobar esas actas y "no vio nada interesante". En cuanto a transparencia, Ayuso ha preguntado a Lobato por qué no da explicaciones acerca de la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, que él hizo "candidata, que hoy cobra del erario público y que va a ser procesada por corrupción". También ha requerido que explique "como le han dado una alcaldía en Santos de la Humosa a un señor que pertenecía a Vox", por qué hay entre sus escaños un antiguo alcalde que "después de una etapa de gestión de dudosa reputación" ha tenido "21 detenidos, seis concejales del PSOE", y por qué mantuvo a una "mujer de UGT cuyo entorno ha protagonizado los más bochornosos escándalos". "Sánchez ahora mismo ha infringido la Ley de Transparencia 1.200 veces. No se sabe ni siquiera cuánto ha costado al erario público la publicación de su libro, no se sabe ni siquiera lo que están negociando con nadie...", ha lanzado a continuación. Poro otro lado, durante su intervención, Ayuso ha criticado que Lobato a la vez que hace estas afirmaciones esté "buscando por los pasillos desesperadamente cualquier pacto con el Partido Popular para entrar alguna vez en algún titular". "Tenga un poco de dignidad y no busque ningún pacto con mi grupo si sigue por ese camino", ha remarcado.