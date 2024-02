Ascienden a 20 los detenidos en la tercera jornada de protestas en el sector agrario

Los detenidos por las protestas del sector agrario se han elevado a 20 hasta la noche de este jueves (20.00 horas), tercer día de cortes de carreteras y tractoradas por toda la geografía española, según el balance del Ministerio del Interior, que deja también 5.264 identificados para ser sancionados y casi 1.964 denuncias administrativas. Por tercer día, agentes de la Policía y la Guardia Civil, así como de policías autonómicas, se han desplegado por diferentes carreteras españolas para advertir de que no se podían cortar carreteras en concentraciones que previamente no habían sido comunicadas. También se han vivido momentos de tensión con las fuerzas de seguridad, con cargas puntuales que en la autovía A-66, a la altura de Zafra, en Extremadura, ha dejado a un guardia civil herido por el lanzamiento de una piedra. Una de las imágenes de este miércoles fue la circulación de los tractores por el centro de Barcelona, con la intención por parte de los agricultores de reunirse con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para pedirle simplificar la burocracia e imponer "reciprocidad" en las importaciones desde fuera de Europa, poniendo fin a la competencia desleal y estableciendo precios adecuados a los costes. Granada fue en la segunda jornada de protestas uno de los puntos de más tensión por el arresto de al menos seis personas en la concentración junto a la A-92 en el término municipal de Santa Fe, en el área metropolitana de la ciudad andaluza. La intención de agricultores y ganaderos era llevar la tractorada a la circunvalación de la capital granadina durante la mañana. La Subdelegación del Gobierno en Granada explicó que las detenciones se llevaron a cabo por un supuesto intento de agresión a agentes de la Guardia Civil, después de enfrentamientos entre los manifestantes y los efectivos de este cuerpo de seguridad. ADVERTENCIAS DEL GOBIERNO Desde las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno recordaron desde el miércoles que iban a comenzar a tramitar las sanciones por los cortes de vía y protestas no comunicadas que son alentadas por la Plataforma 6-F y son difundidas por las redes sociales, al margen de los sindicatos agrarios tradicionales. La intención de los convocantes es protestar con tractores este sábado en Madrid y llegar hasta la sede del PSOE en Ferraz. El Ministerio del Interior monitoriza la situación desde el martes con un Centro de Coordinación (CECOR) en el que participan mandos de la Policía Nacional y Guardia Civil, así como policías autonómicas y representantes de la DGT y de los ministerios de Agricultura, Política Territorial y Transportes. El titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado estos días que el propósito del Gobierno es atender a las demandas del campo y garantizar el derecho a la manifestación, pero sin que esto afecte a los servicios esenciales ni a la movilidad de los ciudadanos.