Albares analiza con los países del Golfo cómo árabes y europeos pueden avanzar para el establecimiento de Palestina

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha analizado con sus homólogos de Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos cómo los países europeos y los árabes pueden avanzar hacia un reconocimiento efectivo del Estado palestino, según informan fuentes diplomáticas. Albares ha puesto fin este jueves en Abu Dhabi a su gira por estos tres países, en la que el conflicto entre Israel y Hamás y la situación más amplia en Oriente Próximo ha ocupado un lugar central, como también las relaciones bilaterales. Desde Exteriores ponen de relieve que se trata de tres países clave en la búsqueda de soluciones para la crisis en la región. En el caso de Qatar, es uno de los países que está mediando entre Israel y Hamás para cerrar un acuerdo para la liberación de rehenes en manos del grupo terrorista a cambio de una tregua en las hostilidades. Así las cosas, el ministro ha hablado con sus tres homólogos sobre "los próximos pasos a dar dentro de la concertación euro-árabe para avanzar en el establecimiento efectivo del Estado palestino". El Gobierno defiende que la solución de los dos estados es la mejor vía para la paz y para garantizar la seguridad de Israel. En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro que España quiere avanzar hacia el reconocimiento del Estado palestino, pero le gustaría hacerlo de la mano de los países de la UE que aún no han dado ese paso, aunque sin descartar hacerlo en solitario si esto allana el camino para que pueda materializarse la paz. El reconocimiento de Palestina por parte de los países occidentales, que son esencialmente los que aún no reconocen este Estado, implicaría también que los países árabes que aún no reconocen el Estado de Israel también lo hagan. Entre esos países está Arabia Saudí, cuyo Gobierno precisamente advirtió este miércoles que no avanzará en la normalización con Israel mientras no se reconozca un Estado palestino y cese el conflicto en Gaza. Qatar tampoco reconoce a Israel, no así Emiratos Árabes Unidos que, al igual que Bahréin, lo hizo en virtud de los llamados Acuerdos de Abraham promovidos por Donald Trump y que también incluyen a Marruecos y Sudán. VOLUNTAD DE PAZ EN LA REGIÓN Albares se vuelve de esta gira, la segunda a la región tras la realizada hace dos semanas a Líbano e Irak, satisfecho porque ha constatado que "la firme voluntad por parte de todos los países de estrechar, intensificar e impulsar toda la maquinaria para que la paz en la región pase de ser un deseo a una realidad", han explicado las fuentes. Además, el ministro ha comprobado "la muy positiva valoración" que hacen en estos tres países de la posición mantenida por España en relación con la crisis de Gaza así como de sus propuestas de paz, en referencia a la celebración de una conferencia internacional de paz que allane el camino para el reconocimiento del Estado palestino. Por otra parte, la gira ha permitido al jefe de la diplomacia constatar "el excelente estado de las relaciones bilaterales y también el deseo y las enormes posibilidades para seguir desarrollándolas". Además, Albares ha mantenido en las tres capitales encuentros con empresarios españoles presentes en estos países.