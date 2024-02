Zapatero responde a Aznar y defiende que apostó por las desaladoras, que están ayudando con la sequía en Cataluña

El expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha respondido a las críticas de su homólogo en el PP, José María Aznar, que le culpó de la sequía que sufre Cataluña, y ha reivindicado que él apostó por las desaladoras que ahora se están utilizando para llevar agua a esta comunidad. Por otro lado, ha rechazado que durante el proceso independentista en Cataluña se produjese terrorismo y ha pedido "no banalizar" con este delito. "El terrorismo de las bombas y los asesinatos quedó atrás", ha apuntado. En la víspera Aznar acusó a Zapatero de retirar su Plan Hidrológico Nacional por razones "ideológicas" y que en el año 2001 el Gobierno 'popular' que presidía aprobó un plan que "conectaba todas las cuencas de España, suministraba agua al Levante español y era el abastecimiento de aguas de Barcelona". Pero, según apuntó, a pesar de que dicho Plan estaba "aprobado por la Unión Europea" y se habían empezado las obras "fue suspendido por razones ideológicas" por Zapatero. Este martes en un mítin de la campaña de las elecciones gallegas en A Coruña, en el que acompaña al candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro, Zapatero ha señalado que el PP le criticó cuando quiso instalar desaladoras. "Llegó a decir el PP, esas cosas de genialidad que tiene, que eran las centrales nucleares del mar", ha afeado. "Se opusieron, pelearon y ahora resulta que menos mal que planificamos desaladoras y podemos atender este requerimiento", ha defendido el expresidente que además ha señalado que en los lugares donde las pararon "como Fuengirola (Málaga), tienen gravísimos problemas". "Eso es planificar", ha remarcado. Zapatero ha hecho mención a las críticas lanzadas por Aznar, le ha afeado que le eche la culpa de la sequía que sufre Cataluña e incluso ha puesto en cuestión su política: "Usted no hizo el Plan Hidrológico, lo pintó ahí", ha recriminado. Además ha defendido su decisión: "Yo lo paré, di la cara y dije, desaladoras, porque no va a haber forma de hacer un trasvase con la sequía en la que estamos, cada día más", ha indicado. En la misma línea ha señalado que su sucesor en La Moncloa, Mariano Rajoy (PP) "no hizo nada" y ha reprochado a Aznar que no se lo eche en cara. "Gracias a que planificamos desaladoras ahora podemos atender el problema de la sequía de Cataluña solidariamente", ha reiterado, al tiempo que ha aplaudido que se esté llevando agua a esta comunidad desde la desaladora de Sagunto en la Comunidad Valenciana. EL TERRORISMO DE LAS BOMBAS Y LOS ASESINATOS Por otro lado, Zapatero ha rechazado que durante el procés se produjesen delitos de terrorismo en Cataluña y reprocha que parte de quienes están en contra de esta medida utilicen este argumento. "Cuán leve es la memoria cuando el dolor es pasado", ha indicado. "Pero ese terrorismo, ese que sufrimos juntos, que nos dio una unidad de todos los demócratas, ese terrorismo de las bombas, de los asesinatos, de las pistolas, del sufrimiento, ese terrorismo quedó atrás", ha indicado a continuación. Además, ha reivindicado el papel que jugó en ese proceso. "Sí, lo derrotamos entre todos y fue bajo mi gobierno, sí. Y yo reclamo, que no se rompa el consenso social de todos los demócratas sobre lo que fue dejar atrás el terrorismo", ha añadido. En ese sentido ha acusado al PP de utilizarlo "cada poco" y ha advertido de que "no se puede banalizar el terrorismo". "Y banalizar es comparar", ha apostillado.