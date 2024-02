Vox sostiene que mientras forme parte del Gobierno de Aragón no se facilitará la entrada de inmigrantes ilegales

El vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del Ejecutivo autonómico, Alejandro Nolasco, ha asegurado que "mientras Vox forme parte del Gobierno de Aragón, no se va a facilitar la entrada a los inmigrantes ilegales". Nolasco ha recordado que en el pacto que hay entre Vox y PP, uno de los ejes fundamentales es la "seguridad" y, por tanto, "vamos a cumplirlo", para añadir: "No vamos a colaborar con las mafias y con el tráfico de seres humanos". En declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que es un propósito que, además, está en el pacto de gobierno, que pusimos por escrito y Vox lo va a cumplir". En este sentido ha reiterado que mientras Vox forme parte del Gobierno de Aragón, "no se va a facilitar de ninguna manera la llegada de inmigrantes ilegales a la comunidad autónoma". Nolasco ha querido hacer esta precisión al entender que "ha habido unas informaciones contradictorias" estos últimos días en ese sentido. El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón ha realizado estas declaraciones durante su visita, acompañado por la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, al Palacio de los Condes de Morata para presentar un plan de actuaciones de recuperación de este equipamiento.