Vox afirma que la llegada de agua en barco no puede ser la "solución definitiva", sino hacer las obras necesarias

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado este miércoles que el posible trasladado de agua en barco a Andalucía para hacer frente a la sequía no puede ser una solución "definitiva", sino que lo que se requiere son las infraestructuras hídricas necesarias y una planificación a largo plazo. En declaraciones a Canal Sur TV, recogidas por Europa Press, Gavira ha indicado que todo lo que sean alternativas para que llegue agua a la comunidad ante la falta de infraestructuras que hay en este momento, no les parece mal, porque se trata del abastecimiento para el turismo, la industria o el regadío. "Tenemos que dar soluciones, pero estas soluciones no pueden ser las definitivas", ha indicado sobre la posible llegada de agua en barco, y ha insistido en que es fundamental una planificación y construir las infraestructuras necesarias. Ha indicado que los decretos de sequía que está aprobando la Junta tampoco pueden ser las únicas medidas. El problema, según ha insistido, es que "no se hacen las infraestructuras hídricas que hacen falta para aprovechar cada gota que cae del cielo". Manuel Gavira ha defendido la iniciativa presentada por Vox en el Senado en la que propone la convocatoria de un referéndum para preguntar a la ciudadanía si estaría a favor de la creación de un Plan Nacional del Agua como una de las medidas para combatir la sequía que atraviesan territorios como Cataluña o Andalucía. De otro lado, ha mostrado su apoyo a los agricultores que se están manifestando en Andalucía contra el "abandono" y la burocracia en el campo andaluz. "Lo hacen por los ataques que están sufriendo por las políticas de Bruselas, por ese Pacto Verde que lo único que hace es penalizarles y criminalizarles", ha apuntado. Ha manifestado que ese Pacto Verde Europeo ha sido aprobado por la "gran coalición que gobierna en Europa, Partido Popular y Partido Socialista", según ha señalado Gavira, para quien la "ideología climática lo que ha supuesto es que las explotaciones andaluzas cada vez sean menos y se las lleven al norte de África". "Eso hay que combatirlo porque al final nos han dejado sin soberanía energética y ahora nos van a dejar sin soberanía alimentaria", ha agregado.