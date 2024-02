Vilaró: "Tenemos muy claro qué es esta selección y lo que comporta estar en ella"

Carlos Mateos Gil

Madrid, 7 feb (EFE).- El sueño de casi todos los deportistas es poder participar en unos Juegos Olímpicos. También el de Andrea Vilaró (Barcelona, 1993), quien junto a sus compañeras de la selección de baloncesto busca la clasificación para París 2024 en el Preolímpico que se va a jugar en la ciudad húngara de Sopron entre el 8 y el 11 de febrero. EFE ha hablado con ella en la previa del torneo.

Pregunta: ¿Cómo afrontan el Preolímpico? ¿Hay presión por lo mucho que hay en juego?.

Respuesta: La presión está porque es un billete para los Juegos, pero creo que deberíamos enfocarlo desde el punto de vista de la presión positiva por la ilusión de estar en París 2024. Sabemos que va a ser un Preolímpico duro porque los rivales no nos van a poner las cosas fáciles, pero vamos con la ilusión de conseguir el billete.

P: ¿Se ha visualizado ya disputando sus primeros Juegos o prefiere ser cauta?.

R: Prefiero ir pasito a pasito. Para mí es un orgullo estar entre las doce para el Preolímpico teniendo en cuenta la cantidad de jugadoras de nivel que hay en España. Quiero disfrutar este torneo y ojalá en verano podamos estar en los Juegos, todo el mundo sueña con ellos.

P: ¿Ha tenido el sueño de conseguir una medalla olímpica?.

R: Sí, se tiene siempre. Más cuando hay compañeras de equipo y de selección que ya han logrado una. Siempre está esa ilusión, pero lo primero ahora mismo es el Preolímpico, porque sin él no puede haber sueño. Primero soñaremos con clasificarnos.

P: ¿Qué esperan de sus tres rivales?.

R: Son rivales muy distintas por tipos de baloncesto. Las japonesas tienen un estilo muy particular, las canadienses van a ser muy físicas y las húngaras juegan en casa. Nos esperamos tres rivales muy duras que van a poner las cosas difíciles y esperamos alcanzar el máximo nivel para poder ganar.

P: Siempre se habla del espíritu de “familia” de esta selección como una de las claves. ¿Tan fuerte es esa compenetración y esa unión en el vestuario?.

R: Sí. Cuando cada una estamos en nuestro club luchamos por nuestros intereses, pero cuando estamos aquí tenemos muy claro qué es esta selección y qué comporta estar en ella. Para nosotras, al menos para mí que he estado entrando y saliendo, volver la selección siempre es alegría porque te reencuentras con amigas y con gente que hace mucho que no ves. Es un placer compartir momentos con ellas, tanto dentro como fuera de la pista.

P: Asoma en el horizonte la posibilidad de disputar un importante torneo internacional. Usted fue uno de los descartes en el último Eurobasket. ¿Cómo llevó aquella decisión? ¿Le ha hecho más fuerte?.

R: Lo asumí como es el baloncesto, que a veces puedes estar y a veces no. Fue una decepción por mi parte el no poder estar en el Eurobasket, pero también fue una manera de ver dónde estaba el listón y una motivación para preparar la temporada que venía. Me lo tomé con filosofía, como intento tomarme las cosas. Pensé que si no podía ser esa vez, sería la próxima.

P: En su caso afronta el Preolímpico con la tranquilidad que da el haber pasado a cuartos en la Euroliga con el Perfumerías Avenida, pero ahora van a tener enfrente al vigente campeón, el Fenerbahce. ¿Confían en sus posibilidades?.

R: Sabemos que es muy complicado porque el Fenerbahce es el Fenerbahce. No solo por las jugadoras, sino por el presupuesto y todo lo que conlleva jugar contra ellas. Pero el Perfumerías Avenida siempre está compitiendo, poniendo el problemas a los grandes. Tenemos que competir el primer partido y el segundo disfrutarlo con nuestra afición.

P: En la Liga Endesa se han apretado mucho más las cosas. Antes la dominaban ustedes y el Girona. Pero ahora se han unido a los equipos punteros el Valencia y el Zaragoza. ¿Es cada vez más difícil mantenerse arriba?

R: Sí. Creo que es una reflexión que tienen todas las aficiones en general, no solo la nuestra. Cada vez hay más equipos, más competencia y el nivel ha subido. Por ello es más complicado ganar. El año pasado tuvimos la suerte de llegar a dos finales aunque las perdimos, pero creo que la afición se sintió muy orgullosa al ver que hay muchísimo nivel y que seguimos llegando a finales. Es muy importante en los momentos clave llegar de la mejor manera posible para intentar ganar títulos.

P: ¿Volveremos a ver a un Perfumerías Avenida que está un paso por encima de los demás?

R: Es complicado. Ahora mismo diría que no básicamente mirando la clasificación de la liga femenina. Vamos terceras, con lo cual hay dos equipos que lo están haciendo mejor que nosotras. Las cosas se deciden a final de temporada, con la Copa de la Reina y los playoffs de la liga, y esperemos en ese momento llegar bien y competir al máximo. EFE

