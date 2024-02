Un agresor sexual queda en libertad tras aceptar dos años de cárcel por una violación frustrada

El Juzgado de lo Penal número 24 de Madrid ha condenado a dos años de cárcel y cinco de libertad vigilada a un acusado por el intento de violación en mayo de 2023 de una chica de 21 años en la calle de Los Yébenes, próxima al Paseo de Extremadura de Madrid. El juicio se celebró ayer en una vista en la que el acusado reconoció que intentó violar a la joven cuando unos policías le sorprendieron en plena acción. La mujer estaba tirada en el suelo mientras que el hombre la estaba realizando tocamientos. El fiscal solicitaba una pena de cinco años y medio por un delito de agresión sexual y otro delito de lesiones, mientras que la acusación particular, representada por la abogada Beatriz Uriarte de Ospina Abogados, pedía cinco años. Antes de la vista, el fiscal y los abogados alcanzaron un acuerdo de conformidad y el acusado aceptó una condena de dos años de cárcel por una agresión sexual y un delito leve de lesiones. Además, deberá pagar 18.000 euros a la víctima y se le impone una orden de alejamiento. El acuerdo incluye la suspensión de la pena de prisión, que queda condicionada a que el penado no delinca en el plazo de tres años y al pago de la responsabilidad civil. Ayer mismo, se le puso en libertad tras casi un año de prisión preventiva. En los hechos probados se relata que el acusado, Pablo C. H., sobre las 4.40 horas del día 15 de mayo de 2023 se encontraba en la calle Yébenes cuando, "con el fin de satisfacer su ánimo libidinoso, se abalanzó por la espalda" sobre una joven. A continuación, la tapó la boca y la arrojó al suelo, forcejeando con ella mientras "la realizaba tocamientos en los pechos y las nalgas a pesar de los intentos de la víctima por defenderse". En ese momento determinado, agentes de un radiopatrulla de la Comisaría de Latina del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) escucharon los gritos de auxilio de la mujer y procedieron a ayudarla. Tras una persecución de un kilómetro, detuvieron al agresor sexual. El acusado ha estado privado provisionalmente de libertad por esta causa desde su detención el día de los hechos y en virtud de auto de 16 de mayo de 2023 dictado por el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid.