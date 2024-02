Temas del día de EFE España del jueves 8 de febrero de 2024

AGRICULTURA PROTESTAS

Madrid - Las protestas del campo español se amplifican este jueves con la incorporación de las manifestaciones promovidas por las organizaciones agrarias mayoritarias, mientras que colectivos como los transportistas o la distribución alimentaria temen cada vez más el impacto económico de los bloqueos.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

LEY AMNISTÍA

Madrid - La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa para promover la democracia en el ámbito europeo, se reúne en Madrid con los grupos del Congreso y el Senado, el presidente del CGPJ y las asociaciones judiciales antes de emitir un informe sobre la ley de amnistía, en un momento delicado al mermar las posibilidades de que Junts acepte las propuestas del Gobierno para su aprobación.

(Texto) (Foto)

(Reuniones a las 11:00 horas en el Congreso. 16:00 horas con el CGPJ y a las 17:00 horas con el Senado)

SOLEDAD JÓVENES

Madrid - El Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada 'SoledadES' analiza el impacto de la soledad entre los jóvenes en España y cómo afrontarlo, después de que un informe revelara que el 21.9 % de las personas de entre 16 y 24 años se sienten solas.

(Texto)(Infografía)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 7271263, 12809416 y otros)

(Presentación del informe durante unas jornadas que empiezan a las 11:00 horas)

ATENCIÓN PRIMARIA

Madrid - En vísperas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebra este viernes y que ha incluido en el monográfico sobre Atención Primaria la situación de las infecciones respiratorias, los médicos y las sociedades sanitarias reclaman a medidas urgentes para atajar la crisis de este nivel asistencial.

(Texto a las 7:15 horas; 804 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 21766440 y otros)

SINDICATOS UGT (Entrevista)



Madrid - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, habla en una entrevista con EFE del diálogo social y las reformas que están por llegar en el ámbito laboral.



(Texto) Foto) (Vídeo)

VIVIENDA COYUNTURA

Madrid - El Consejo General del Notariado difunde datos sobre el mercado de la vivienda al cierre de 2023, un sector que se está enfriando en parte debido a las subidas hipotecarias, con descensos en el número de compras e, incluso, en los precios de venta.

(Texto)(Infografía)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 21008718 y otros)

(Los datos se difunden a las 9:00 horas)

PREMIOS GOYA

Madrid - Juan Antonio Bayona quiso que 'La Sociedad de la Nieve' respirara realidad, de ahí que recurriese al asesoramiento científico para lograr que una treintena de actores fueran sometidos a un adelgazamiento exprés de hasta 30 kilos, en consonancia con el que experimentaron las víctimas del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en Los Andes en 1972.

(Texto)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 21796809 y otros)

PREMIOS GOYA

Valladolid - ¿Cómo llega una ciudad a acoger la gala de los Goya? Proyectos, reuniones, ideas y un bagaje histórico ligado al séptimo arte precedieron a la designación de Valladolid como sede de los premios del cine español este 2024. Adrián Arias

(Texto)

JO NESBO

Barcelona - El escritor noruego Jo Nesbo, creador de la serie de novelas protagonizadas por el inspector Harry Hole, presenta su última obra, "La casa de la noche", en la que se adentra en el género del terror, antes de recibir por la tarde el premio Pepe Carvalho, dentro del XIX festival de novela negra BCNegra, en reconocimiento a su trayectoria.

(Texto) (Foto)

(Entrega del premio Pepe Carvalho a las 18:00 horas en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona)

CARME ELIAS

Barcelona - Carme Elías y la directora Claudia Pinto conversan con EFE de su documental 'Mientras seas tú', un relato en primera persona que acompaña a la actriz en su lucha contra el alzhéimer, que ha sido galardonado en los Premios Gaudí y está nominado a los Goya, y que se estrena mañana en las salas cinematográficas.

(Texto) (Foto)

TIEMPO BORRASCA

Madrid - La borrasca Karlotta dejará un fuerte temporal este jueves con lluvias y viento fuerte en Galicia, la costa occidental de Andalucía y los sistemas montañosos.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, recibe a la delegación de la Comisión de Venecia, en la sede del Ministerio. San Bernardo, 45.

11:00h.- Madrid.- REY REGISTRADORES.- Felipe VI inaugura la nueva sede del Colegio de Registradores de España Colegio de Registradores de España. C/ Príncipe de Vergara, 70. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- La delegación de la Comisión de Venecia que visita Madrid esta semana, encabezada por el secretario de este órgano consultivo del Consejo de Europa, Pierre Garrone, se entrevistará con los portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso para dar cuenta del informe sobre la amnistía que han elaborado a petición del PP en el Senado. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto)

17:00h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- El presidente del Senado, Pedro Rollán, recibe a una delegación de la Comisión de Venecia que emitirá un informe sobre la proposición de ley de amnistía, la cual después se reúne también con representantes de los grupos parlamentarios, de mayor a menor, en encuentros de aproximadamente media hora cada uno. Senado. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- SEGURIDAD SOCIAL.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, participa en un desayuno informativo. Hotel Intercontinental. Paseo de la Castellana, 49. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- El Consejo General del Notariado publica su estadística inmobiliaria. (Texto)(Infografía)

10:00h.- Valladolid.- AGRICULTURA PROTESTAS.- Las organizaciones agrarias UCCL, ASAJA y la Alianza UPA-COAG, convocan tractoradas en Ávila y Salamanca, mientras que la Unión de Campesinos convoca otra protesta por las calles de Palencia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Mérida.- AGRICULTURA PROTESTAS.- El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Extremadura, Ignacio Huertas, informa de las movilizaciones que llevarán a cabo desde la organización. Sede de UPA.(Texto)(Foto)

10:00h.- Madrid.- PLANAS PESCA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa en la presentación del Informe sobre la pesca, la acuicultura y la industria transformadora en España C/ Huertas, 73. Sede del Consejo Económico y Social (CES). (Texto)

10:30h.- Ciudad Real.- AGRICULTURA PROTESTAS.- ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-LaMancha convocan a los agricultores y ganaderos a una tractorada en protesta por la situación que atraviesa el sector agropecuario. El recorrido finaliza en la sede de la Subdelegación del Gobierno. Puerta de Toledo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:45h.- Málaga.- JORNADA VIVIENDA.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, inauguran la jornada 'El derecho a la vivienda digna, adecuada y sostenible' organizada por el sindicato. Rectorado de la Universidad. (Avda. Cervantes, 2). Tras el acto (11:45 h.), atiende a los medios de comunicación y posteriormente visita una promoción de vivienda asequible. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Palma.- AGRICULTURA BALEARES.- El sector agrario balear explica sus reivindicaciones y anuncia un calendario de movilizaciones. ASAJA-BALEARS, C/ Aragó, 215

11:30h.- Madrid.- BANCA SALARIOS.- Manifestación convocada por sindicatos del sector bancario ante la falta de acuerdo en las negociaciones con los bancos para elevar los salarios de los empleados del sector. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA PORTUGAL.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, mantiene una reunión con el embajador de Portugal en España, João Mira-Gomes, en la sede del Ministerio.

12:00h.- Madrid.- DIÁLOGO SOCIAL.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y la secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto. Real Casa de Correos. Puerta de Sol, 7. (Texto)

12:30h.- MADRID.- GOBIERNO AGROALIMENTACIÓN.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mantiene una reunión con el presidente del Grupo Vall Companys, Josep Vall, en la sede del Ministerio.

12:30h.- Málaga.- VIVIENDAS PROTEGIDAS.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el viceconsejero de Vivienda de la Junta, Mario Muñoz-Atanet, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, visitan una promoción de viviendas protegidas en la zona de la Universidad.(solo gráficos) Calle Ingeniero Francisco Gálvez, 2. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Madrid.- MINISTERIO INDUSTRIA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, preside la toma de posesión de directores generales de Industria del Ministerio.

15:30h.- Madrid.- ESPAÑA ALEMANIA .- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, Se reúne con la embajadora de Alemania en España, Maria Margarete Gosse, en la sede del Ministerio.

16:00h.- Torrelavega.- AGRICULTURA PROTESTAS.- El presidente de Aigas en Cantabria, Manuel Saiz Fernández, convoca a los medios de comunicación para explicar las próximas movilizaciones que va a convocar esta organización y los motivos de estas protestas. Mercado Nacional de Ganados.

17:00h.- MADRID.- ESPAÑA ITALIA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, en la sede del Ministerio.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- València.- CASO IMELSA.- El juicio contra los cuatro acusados en la pieza A del caso Imelsa, sobre la supuesta 'caja b' del PP de València para pagar las campañas electorales de 2007 y 2011, entre ellos el exvicealcalde Alfonso Grau y la exsecretaria del grupo municipal Mari Carmen García Fuster, alcanza la fase de conclusiones, previa a la presentación de informes finales. Ciudad de la Justicia (Texto).

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugura unas jornadas de formación policial sobre gestión de casos de especial complejidad en violencia de género, en Madrid. C/ Dulcinea, 4.

10:00h.- Madrid.- GUINEA ECUATORIAL.- Familiares de los cuatro opositores secuestrados por el régimen del presidente guineano, Teodoro Obiang, han convocado una concentración frente a la Audiencia Nacional en protesta por la decisión del juez Santiago Pedraz de ceder la jurisdicción en la investigación de estos hechos a Guinea Ecuatorial.

10:45h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TRIBUNALES TRATA.- La Audiencia de Las Palmas concluye un juicio contra una mujer y un hombre procedentes de Nigeria para los que se piden penas de ocho a 16 años de cárcel, acusados de traer a España a jóvenes de su país para explotarlas en la prostitución. Audiencia de Las Palmas. Audiencia de Las Palmas. Sección sexta

11:00h.- Madrid.- FUERZAS SEGURIDAD.- La Asociación JUSAPOL, que engloba al sindicato policial JUPOL y a la asociación de guardias civiles JUCIL convoca una concentración frente al Ministerio del Interior en reivindicación de la equiparación salarial con otros cuerpos y en protesta por la ley de amnistía. C/ Amador de los Ríos, 2. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- Representantes de la Comisión de Venecia, el órgano consultivo jurídico del Consejo de Europa, se reúnen con miembros de las cuatro asociaciones judiciales y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (por suplencia), Vicente Guilarte, de forma previa al informe que emitirán sobre la proposición de ley de amnistía. Sede CGPJ. (Texto) (Foto)

17:00h.- Algeciras (Cádiz).- CAMPO GIBRALTAR.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reúne con las asociaciones de vecinos y las organizaciones contra la droga del Campo de Gibraltar, en la Asociación de Vecinos Los Toreros.

SOCIEDAD

08:30h.- Madrid.- SALUD OFTALMOLOGÍA.- La Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV) reúne a los mejores oftalmólogos y especialistas internacionales en su XXVII congreso anual.

10:30h.- Madrid.- COLECTIVO LGTBI.- La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) presenta en rueda de prensa la temática que marcará la agenda del colectivo LGTBI+ en 2024 Calle Chinchilla, 4. 1º Ext Izq

11:00h.- Madrid.- SOLEDAD JÓVENES.- El Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada presenta el estudio 'Juventud y soledad no deseada en España' por Talento Digital de Fundación ONCE, en la calle Fray Luis de León 11. (Texto)(Infografía)

11:00.- Madrid.- GOBIERNO MASONERÍA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, recibe al Soberano Gran Comendador de la Masonería, Jesús Soriano, en la sede del Ministerio.

11:00.- Madrid.- FUNDACIÓN MUJERES.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con representantes de la Fundación Mujeres, en la sede del Ministerio.

11:30h.- Barcelona.- NEGLIGENCIA MÉDICA.- La asociación Defensor del Paciente informa en rueda de prensa de la millonaria indemnización que una aseguradora deberá pagar a un niño de 5 años que sufre paraplejia por una negligencia médica en una operación llevada a cabo en un hospital público de Barcelona. Escultor Ordóñez, 25-29

12:00.- Madrid.- P.VASCO SALUD.- La ministra de Sanidad, Mónica García, se reúne con la consejera de Salud de Euskadi, Gotzone Sagardui Goikoetxea, en la sede del Ministerio.

12:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN CIENCIA.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, visita la 'Feria Niñas en pie de guerra', que organiza su ministerio. Ministerio de Educación Calle de los Madrazo 15 (Texto)

19:00H.- Madrid.- PREMIOS DESALAMBRE.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene en el acto de entrega de los Premios Desalambre, organizados por el periódico digital elDiario.es, en CaixaForum Madrid.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

10:30h.- Bilbao.- GUGGENHEIM ANSELMO.- Presentación de la exposición 'Más allá del horizonte', de Giovanni Anselmo, en el Museo Guggenheim Bilbao. Museo Guggenheim. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Puerto del Rosario (Fuerteventura).- CENTENARIO UNAMUNO.- El Cabildo de Fuerteventura presenta las actividades previstas para conmemorar el centenario de la llegada a la isla de Miguel de Unamuno, desterrado por Primo de Rivera por publicar escritos críticos contra el rey y su gobierno. Casa Museo Miguel de Unamuno (Texto) (Foto)

11:00h.- Granada.- CULTURA MODA.- La diseñadora Pilar Dalbat ofrece una rueda de prensa para informar de la presentación de su nuevo proyecto dedicado a Eugenia de Montijo. Sala Zaida

11:30h.- Santander.- MUSEO REINA SOFÍA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, asisten al inicio de las obras del centro asociado del Museo Reina Sofía, en el antiguo Banco de España de Santander. Ayuntamiento. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

(El ministro mantiene una reunión con la presidenta de Cantabria a las 10:00 y otra con la alcaldesa a las 10.45h). (Foto).

12:00h.- Barcelona.- JO NESBO.- El escritor noruego Jo Nesbo presenta su última obra, 'La casa de la noche', antes de recibir por la tarde el premio Pepe Carvalho, dentro del XIX festival de novela negra BCNegra Institut de Cultura de Barcelona. Palau de la Virreina. La Rambla, 99. (Texto) (Foto)

12:00h.- Málaga.- MODA COLECCIÓN.- El diseñador Rafael Urquízar informa sobre su nueva colección de otoño-invierno 'Caos', que presentará en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. Museo Automovilístico y de la Moda

12:00h.- Barcelona.- LLIURE MACBETH.- El Teatre Lliure presenta el clásico de Shakespeare 'Macbeth', una versión de esta tragedia dirigida por Pau Carrió con un reparto de 14 actores encabezados por Ernest Villegas y Laia Marull. Teatre Lliure de Montjuïc. (Texto) (Foto)

18:00h.- Málaga.- FESTIVAL LITERARIO.- La escritora estadounidense Joyce Carol Oates interviene vía online en la segunda jornada del festival Escribidores, que contará también con la participación de autores como Zoé Valdés e Ignacio Martínez de Pisón. Auditorio Christine Ruiz-Picasso. Museo Picasso Málaga (Texto)

20:00h.- Madrid.- DOCUMENTAL ESTRENO.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, asiste al estreno del documental 'Terapia de Parejas', de Gaizka Urresti, en el Palacio de la Prensa.

22:00h.- Arrecife (Lanzarote).- CARNAVAL ARRECIFE.- El dúo Nebulossa, que representará a España en Eurovisión tras ganar el Beniform Fest, actúa en la gala Gala Drag Star del Carnaval de Arrecife. Recinto Ferial de Agramar (Foto)

01:00h.- Cádiz.- CARNAVAL CÁDIZ.- El jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) da a conocer las agrupaciones que disputarán la Gran Final el próximo viernes 9 de febrero en el Gran Teatro Falla de Cádiz. Gran Teatro Falla (Texto) (Foto).EFE

