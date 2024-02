Sánchez y Von der Leyen viajan a Mauritania con un paquete de ayudas en pleno repunte de los cayucos hacia Canarias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, viajan este jueves a Mauritania para ofrecer más apoyo en forma de fondos e inversiones a este país a cambio de una mayor cooperación en el control de los flujos migratorios, tras dispararse en los últimos meses la partida de cayucos de sus costas con rumbo a las islas Canarias. España entiende que Mauritania es un socio estratégico en una región particularmente convulsa en los últimos tiempos como es África Occidental y el Sahel, donde se han sucedido los golpes de Estado y el yihadismo está en plena expansión, y quiere que la UE también lo vea de este modo, estableciendo una cooperación más estrecha con este país, como ya la tiene con otros del norte de África como Túnez o Marruecos. "Mauritania es la única democracia de esa zona de África y tenemos que apoyarla", defendió este lunes Sánchez. Para hacer ver esta realidad, el Gobierno propuso a Von der Leyen una visita conjunta, durante la que ambos se reunirán con el presidente del país, Mohamed Uld Ghazuani. Aunque fuentes gubernamentales aseguran que la cuestión migratoria no es el objetivo central del viaje, lo cierto es que la visita se produce después de que se haya constatado que el 83% de los cayucos llegados en enero a Canarias procedían de Mauritania y de que el archipiélago registrara más de 7.000 llegadas en el primer mes del año. En Moncloa reconocen que preocupa esta cuestión pero enmarcan estos datos en la situación crítica que vive Mauritania, un país de tránsito de inmigrantes subsaharianos y también de acogida de refugiados del vecino Malí (casi 100.000), y lo atribuyen al impacto que tiene en el país la inestabilidad en el Sahel. Así, aseguran que la cooperación con Mauritania en materia migratoria siempre ha sido ejemplar y que las autoridades mantienen su voluntad de seguir por esta senda pero para ello necesitan un mayor apoyo con fondos suficientes. En este sentido, se espera que Von der Leyen anuncie un importante paquete de fondos, que Bruselas no ha querido adelantar. En el Gobierno quieren que la UE asuma también el enfoque integral que tiene España respecto a la migración, afrontando no solo el problema de seguridad que plantea sino también impulsando el desarrollo económico y generando oportunidades. Aquí es donde entra el segundo punto en la agenda de la visita. Sánchez, Von der Leyen y Gazuani participarán en una mesa redonda sobre hidrógeno verde para dar visibilidad al proyecto europeo en el marco de Global Gateway anunciado el pasado mes de octubre por la UE. Al encuentro también asistirán una decena de empresas españolas y europeas interesadas en participar en estos proyectos. Mauritania tiene potencial para convertirse en un hub del hidrógeno verde en la región, sostienen las fuentes, que destacan la apuesta firme que han hecho las autoridades en este sentido, ofreciendo la mayor cartera en este ámbito del África Subsahariana. RESPALDO DE ESPAÑA Además de acercar a la UE a Mauritania, con su viaje Sánchez también quiere poner de manifiesto el respaldo de España a este país, al que considera un socio estratégico en la zona. Para ello, está previsto que firme el nuevo Marco Asociación País (MAP) para el periodo 2023-2027 que regula la actividad de la Cooperación Española en este país. Según las fuentes, el Gobierno también va a poner en marcha nuevas líneas de financiación para las empresas españolas con el fin de estimular su inversión en Mauritania, uno de los países más pobres del mundo y donde el 60% de la población son menores de 25 años que se enfrentan a la falta de oportunidades. En Moncloa sostienen que esta es una de las mejores vías para evitar que los mauritanos busquen en la emigración una salida, puesto que de lo contrario la presión migratoria seguirá aumentando. Con todo, destacan que entre quienes llegan a Canarias hay algunos mauritanos, pero son principalmente ciudadanos de otros países subsaharianos. Además, las fuentes han precisado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está ultimando con las autoridades mauritanias un proyecto piloto de migración circular tras el éxito de este tipo de iniciativas para la contratación en origen de trabajadores temporales en otros países, principalmente de Centroamérica.