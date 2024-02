Rueda ataca al "independentismo disfrazado de cordero" y repudia la ideología como "único principio" de gobierno

Frente a unas primeras jornadas de campaña electoral para el 18F muy centradas en la batalla contra el Gobierno de Pedro Sánchez, el presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha endurecido sus ataques contra el BNG que encabeza Ana Pontón, un "independentismo disfrazado de cordero" que, ha advertido, con los socialistas como "socios", intentará importar "el modelo de Cataluña". "Es un peligro real", ha alertado en un mitin en el Centro Cívico de Arteixo, con unas 400 personas, donde también ha manifestado que él quiere que "la ideología no sea el único principio para dirigir un país". "Es que eso no vale de nada", ha dicho, antes de enfatizar que el 'sentidiño' tiene "poco que ver con la ideología". Rueda ha reivindicado el gobierno "con principios" y con "sentido común" frente al "separatismo" y a quienes buscan, ha dicho, "dividir entre buenos y malos gallegos". "Aquí somos mucho más prácticos, somos riquiños", ha sentenciado el líder popular, quien ha pedido apoyo para "preservar la unidad" frente al BNG, cuyo "objetivo fundamental", ha dicho, "es la independencia de Galicia". "Eso nos suena de otros sitios de España", ha continuado el presidente gallego, quien ha prometido gobernar "sin sectarismos" en la misma jornada en la que, en un acto en Lugo, cargó contra el "totalitarismo ideológico" del BNG. Así, ha vuelto a alertar de que los nacionalistas se proponen "la imposición del monolingüismo" en gallego "otra vez en el colegio". "Y cuando se empieza diciendo lo que tienes que hablar, se acaba diciendo lo que tienes que pensar. Eso no lo podemos permitir en ningún caso. A mí no me vale para Galicia tampoco", ha manifestado. RECHAZA QUE GALICIA SEA "UNA FILIAL" DEL GOBIERNO CENTRAL Al tiempo, ha reiterado que tampoco desea para Galicia que se convierta "en otra filial más del Gobierno de Pedro de Sánchez". "Una 'banderita' allí puesta en una comunidad que le queda muy lejos y a la que solo viene en campaña electoral para nada porque organiza siempre una visita oficial de media hora para venir en Falcon. "¡Un aplauso para ese alarde de respeto a la lucha del cambio climático. El que habla del cambio climático viene en avión de Cataluña a Santiago!", ha clamado, mientras los militantes y simpatizantes reunidos en el auditorio respondieron con un sonoro aplauso. FRENTE AL "EXPERIMENTO" DE YOLANDA DÍAZ Pero al margen de manifestar su rechazo a BNG y PSdeG, Rueda ha avisado de que "el multipartito" que gobernaría Galicia si él no preserva la mayoría absoluta también estaría integrado por otros dos partidos --Sumar y Podemos-- que conformarían un grupo "mal avenido", pese al "intento" de sus líderes de "disimularlo", ha dicho, en el debate que tuvo lugar el lunes en la TVG. "Disimularon ese día, pero son muy diferentes. Siempre se están peleando", ha aseverado, antes de bromear con que "la gran noticia" de Podemos de hoy es "que en el Congreso les pusieron los muebles en el pasillo". Por ello, con el foco en Sumar, ha afirmado que tampoco quiere para Galicia "ese otro experimento de la señora Yolanda Díaz". "Hasta que se cargue este experimento también", ha apostillado. "PIDO UNA CONFIANZA MUY GRANDE" Tras advertir que "no es ninguna broma" lo que podría suceder si las fuerzas de izquierda se alían para gobernar, ha pedido a los suyos "una confianza muy grande" porque a los populares, ha advertido, no les vale "cualquier resultado". "Al multipartito de la izquierda le vale con que nosotros no ganemos, como en tantos sitios. Con que nos falte un diputado para los 38, ya está, ¡bingo! A empezar a montarla, como la montaron en Cataluña, como la montaron en País Vasco y como la montarán en cualquier sitio", ha remarcado, antes de recalcar que él tiene una única vía para seguir en la Xunta y cumplir sus promesas electorales: la mayoría absoluta. "¡POR FAVOR, ID TODOS A VOTAR!" El encargado de dar el pistoletazo de salida del acto ha sido el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, quien ha apelado a la necesidad de "no fiarse" y acudir a las urnas el 18 de febrero. Así, ha advertido que si los electores del PP se movilizan como lo hicieron en esta localidad en las municipales, Rueda tendrá su primera mayoría absoluta. "¡Por favor, id todos a votar! Que nadie se quede en casa, que nadie lo dé por hecho", ha zanjado, antes de dar paso a la intervención del presidente provincial del PP de A Coruña y vicepresidente primero de la Xunta, Diego Calvo.