Robles recalca desde Irak la petición de un alto el fuego en Gaza y la necesidad de reconocer un Estado palestino

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha transmitido este miércoles a su homólogo iraquí que España aboga por un alto el fuego "inmediato" en la Franja de Gaza y el establecimiento de un Estado palestino para dar paz y estabilidad a la región. Robles ha viajado este miércoles a Irak para mantener varias reuniones con autoridades del país y visitar al contingente español desplegado como parte de la Misión de la OTAN en el país (NMI) y la coalición internacional contra Estado Islámico, 'Inherent Resolve'. Ante los medios de comunicación tras reunirse con el ministro de Defensa iraquí, Thabit Mohamad Said al Abassi, Robles ha precisado que su homólogo le ha transmitido la "preocupación" por la situación en la Franja de Gaza y que le ha pedido "expresamente" que España haga valer "su liderazgo" en la Unión Europea para poner fin a las hostilidades. "Le he aclarado la posición española, muy clara, que han transmitido tanto el Rey Felipe VI como el presidente, Pedro Sánchez: alto el fuego inmediato y la creación de un Estado palestino", ha indicado la ministra. Calificando de "muy productivo" el encuentro, la titular de Defensa ha especificado que el ministro iraquí y ella han puesto de relieve la amistad entre España e Irak y su compromiso "con el objetivo común de trabajar por la paz". Asimismo, ha indicado que ambos países van a reforzar sus relaciones bilaterales en el ámbito de la Defensa y de formación. "Son unas relaciones muy importantes en una zona como Oriente Próximo, porque ambos países estamos firmemente comprometidos con la paz", ha explicado, haciendo hincapié en que la "preocupante" situación en la Franja de Gaza hace "muy inestable" el contexto en esa región. Respecto a las tropas españolas desplegadas allí, unos 370 militares entre la coalición internacional contra Estado Islámico y la NMI, Robles ha agradecido a al Abassi "la acogida y el apoyo" que han recibido, mientras que el ministro iraquí ha agradecido el apoyo que España ofrece a Irak desde 2003. Robles ha recordado que España es el mayor contribuyen en la misión de la OTAN, con 183 efectivos militares, que desde mayo de 2023 está bajo el mando del teniente general José Antonio Agüero. Una misión que, además de las tareas de seguridad, colabora en la construcción de capacidades para la protección de civiles, mujeres y niños. A raíz de la crisis en Gaza la seguridad de toda la región y la de Irak en particular, se está viendo amenazada. Por ello, Robles también ha dado las gracias por los esfuerzos que el Gobierno iraquí realiza para evitar y erradicar los ataques a las bases donde se alojan las fuerzas militares españolas. VISITA A LAS TROPAS A continuación, Robles se ha trasladado al Cuartel General de la NMI en la Base Union III, donde se ha reunido con el teniente general Agüero, con quien ha repasado la situación política y económica del país y de los territorios fronterizos, además del día a día de la misión. La ministra, que ha compartido a última hora la cena con las tropas españolas, ha querido dirigir unas palabras a los asistentes para compartir con ellos el agradecimiento expresado por su colega iraquí hacia unas tropas que ha definido como "preparadas, profesionales, con las que quieren tener relaciones bilaterales". "Es un lujo tener uno smilitares como los que tiene España, y se tienen que sentir muy orgullosos de lo que hacen, contribuyendo a la paz en unos momentos tan difíciles, y como me siento yo cuando elogian el papel del Ejército español", ha dicho la ministra, según ha informado Defensa en un comunicado. La misión de la OTAN se inició en octubre de 2018 e incorpora los cometidos relacionados con el asesoramiento en materia de seguridad al Gobierno de Irak y con la asistnecia a los Ministerios de Defensa e Interior. Robles, que ha viajado acompañada por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón; el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez; y el comandante del Mando de Operaciones, teniente general Francisco Braco; se reúne este jueves con el primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, y posteriormente con el jefe de la operación 'Inherent Resolve', el major general Joel Vowell. Durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso a finales de enero, la ministra desveló que parte de la misión contra Estado Islámico "probablemente no continúe".