Richard Ford: "No tengo otra cosa que hacer que escribir; he fracasado en todo lo demás"

Málaga, 7 feb (EFE).- El novelista estadounidense Richard Ford, Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2016, ha asegurado este martes que es escritor porque no tiene otra cosa que hacer y porque ha "fracasado en todo lo demás".

Ford (Jackson, Misisipi, 1944) ha inaugurado en Málaga la tercera edición del festival literario de América y Europa 'Escribidores' con una conversación con el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973).

Ha desvelado que, cuando estudiaba, solía suspender e intentó ser escritor porque su esposa, Kristina, "pensó que era una buena idea"; era algo para lo que no se necesitaba una formación específica y tan solo era preciso "ser constante".

"Cuando alguien abre uno de mis libros para leerlo, busca una razón para dejar de leer, y mi trabajo consiste en que no pueda parar", ha dicho Ford, que no cree que escribir una novela "sea algo muy duro", porque si fuera muy difícil él no sería capaz.

Al decidir dedicarse a una profesión como la literatura es por una vocación o por sentir "una cierta llamada", según Ford, que ha añadido que, "si eliges hacer algo, ya no te puedes quejar".

Recuerda que, cuando daba clases hace años, le pedía a sus estudiantes que le dijeran qué es la literatura, y a continuación les decía su propia definición: "Es una manera de renovar nuestro mundo sensorial y nuestro mundo emocional, y de encontrar algo que no podemos encontrar en ningún otro sitio en el mundo".

Su personaje más famoso, Frank Bascombe, "no es una persona, es un instrumento hecho de lenguaje", y llegó a su vida para aportarle "una manera de hablar y una voz que podía ser al mismo tiempo seria y divertida", algo fundamental, porque debía "dar dos caras siempre".

"Gracias a Frank he podido sacar de mí mismo el máximo partido, me ha hecho reír todo el tiempo mientras escribía, y al final me ha hecho llorar incluso. ¿Qué puede haber mejor que hacer reír y llevar a las lágrimas a uno mismo?", ha afirmado Ford.

Por su parte, Juan Gabriel Vásquez ha explicado que empezó a escribir "con 8 o 9 años", pero vio que la literatura era "la vocación y la obsesión" con la que quería "vertebrar" su vida mientras estudiaba Derecho en 1993.

"Me di cuenta de que no era solo mi 'hobby', era también una pasión, una llamada, una vocación y una manera de encontrar mi lugar en el mundo. Terminé la carrera de Derecho, me fui a París y empecé a escribir".

Para el escritor colombiano, la literatura otorga "el poder de vivir vidas que no son las nuestras", ya que "como seres humanos estamos frustrados porque solo tenemos una vida", y la ficción es la única manera de poder vivir más vidas.

Vásquez considera agotador escribir una novela larga y ambiciosa, algo que ve como "una empresa enorme y un trabajo ingente", porque es "muy complejo meter en la cabeza a todo el mundo que está en una novela y contener toda esa información en la cabeza".

A su juicio, "la única obligación del escritor es escribir bien", pero él tiene "cierta querencia personal por el pasado", que es "muy frágil", y resalta que, "si queremos evitar que otros impongan su visión, debemos ser leales con el pasado". EFE

