PP y PSOE cuelan la campaña gallega en el Pleno del Congreso, con proclamas a favor de Rueda y Besteiro

Diputados de PP y PSOE han utilizado la sesión de control del Congreso de este miércoles, que coincide con la campaña electoral gallega, para interpelar al Gobierno por el estado de diversas infraestructuras en Galicia, aprovechando para pedir el voto para Alfonso Rueda y José Ramón Gómez Besteiro, respectivamente. En concreto, el diputado gallego del PP Jaime de Olano ha preguntado al Gobierno por sus previsiones para arreglar el "lamentable estado" de conservación de las autovías estatales y carreteras nacionales en Galicia. Al respecto, Olano ha denunciado el "agravio" que, a su juicio, sufre Galicia respecto a Cataluña en materia de inversiones en infraestructuras, acusando al Gobierno de "maltrato" a los gallegos. Ha terminado su exposición proclamando que el próximo 18 de febrero los votantes gallegos "dirán 'no' a Besteiro y Pontón". Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afeado a Olano que "enfrenten territorios", a la vez que ha reivindicado la inversión del Gobierno de Pedro Sánchez en Galicia durante el último año. "Estoy acostumbrado a la demagogia que ustedes se gastan en todas las materias, pero en materia de infraestructuras es muy sorprendente los reivindicativos que son ustedes cuando están en la oposición y los laxos y cicateros que son ustedes cuando están en el Gobierno", ha sentenciado Puente. EL PSOE ANIMA A PUENTE A VALORARLO En el caso del PSOE, la pregunta la ha formulado el diputado David Regades Fernández, que no es el portavoz socialista de Transportes, sino de Agricultura, pero que es dirigente del PSdeG y fue cabeza de lista por Pontevedra. En concreto, el socialista gallego ha animado al ministro Puente a valorar las políticas en materia de infraestructuras y de transportes desarrolladas desde el inicio de la pasada legislatura hasta la actualidad, también los proyectos, inversiones y actuaciones futuras, en la Comunidad Autónoma de Galicia. Regades Fernández ha comenzado su intervención asegurando que ve "especialmente nerviosos" a los diputados del PP: "Estamos ante unas elecciones que somos conscientes de que van a perder". En cualquier caso, el ministro Puente, que ha agradecido al diputado socialista la "oportunidad" que le ha brindado, también ha puesto en valor el nivel de inversiones en Galicia en materia de infraestructuras, con especial énfasis en la llegada de la alta velocidad a la región. Y ante esto, Regades Fernández ha concluido su exposición señalando que "los gallegos quitarán el sillón al PP para dárselo a una persona comprometida, al gobierno del PSOE encabezado por Besteiro". Esto ha encontrado su réplica en la siguiente diputada del PP que ha lanzado otra pregunta en la sesión de control, Ester Muñoz, que ha ironizado diciendo que no sabe si será capaz de formular la cuestión "después del masaje cálido".