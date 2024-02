Podemos Euskadi cree una irresponsabilidad que Sumar dé por cerradas las conversaciones

El secretario de Organización de Podemos Euskadi, David Soto, cree una "irresponsabilidad" que Sumar Mugimendua haya dado por cerradas las conversaciones para ir en coalición a las próximas elecciones autonómicas, y los morados trabajan ya con Alianza Verde para mantenerse en el Parlamento Vasco. Además, ha denunciado que, de esta forma, en Euskadi se reproduce de forma "insensata" la división en el Estado del espacio con Sumar tras el rechazo de esta última formación a que sus respectivas candidatas a lehendakari, Miren Gorrotxategi y Alba García, compartieran el liderazgo de una candidatura unitaria. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Soto ha señalado que, después de las últimas declaraciones del portavoz de Sumar Mugimendua, Andeka Larrea, al dar por concluida la negociación, "parece que cada vez es más complicado, por no decir casi imposible", seguir hablando para intentar ir en coalición. "Llegados a este punto", el portavoz de la formación morada ha querido revelar el contenido de las conversaciones para alcanzar una alianza electoral que, a su juicio, era "vital para este espacio en un contexto de cambio de ciclo". En los contactos, según ha dicho, Podemos "no puso líneas rojas en ningún sentido" y llegó a proponer "compartir la candidatura a la Lehendakaritza", entre Miren Gorrotxategi y Alba García, y renunciar a la portavocía del grupo parlamentario. Asimismo, planteó elaborar un trabajo compartido con la ciudadanía "de manera abierta" y unas listas "equitativas en las que ninguna fuerza política en la que ninguna formación tenía más representación que otra". "Ante este escenario, que consideramos una oferta muy responsable, nos hemos encontrado con un anuncio de preacuerdo entre quienes ya estaban llamados a conformar Sumar en Euskadi (Ezker Anitza-IU y Equo Berdeak)", ha añadido. También ha censurado que el preacuerdo se diera a conocer sin avisar a la formación morada, "en el marco de unas conversaciones que todavía se estaban produciendo". "Creemos que han imperado otras lógicas que nada tienen que ver con las necesidades de Euskadi y del espacio en Euskadi", ha manifestado. David Soto cree que su formación ha sido "muy generosa, teniendo en cuenta que Sumar Mugimendua, en lo que respecta a la implantación territorial en Euskadi, es cercano a la nada más absoluta". "Nosotros considerábamos que para intentar evitar una división en este espacio, teníamos que hacer todos los esfuerzos y, desde luego, el problema no podía ser un puesto más o un puesto menos, ocupar el liderazgo de la lista o no ocuparlo. Nosotros hemos renunciado a todo lo que era posible", ha remarcado. A su juicio, en Sumar "ha imperado la lógica madrileña a la hora de que no haya querido conformar una candidatura unitaria con Podemos", aunque desconoce si ha sido Yolanda Díaz la que lo ha decidido o no. "Nosotros hemos tenido capacidad plena de hacer ofertas en este sentido, y lo que hemos recibido es un no", ha aseverado, para asegurar que su planteamiento estaba acordado con Madrid. Soto ha asegurado que son conscientes de que ir por separado les hará perder votos y escaños. "Por eso hemos todo el esfuerzo. Por nosotros no será y seguiremos intentando alcanzar una candidatura unitaria", ha indicado. En su opinión, son más necesarios que nunca, más cuando EH Bildu y el PSE-EE "se está mimetizando con el PNV". "Creíamos o creemos, desde nuestra fuerza política, es vital ofrecer una opción transformadora y claramente desde la izquierda, que no se avergüence de decirlo y sea capaz de hacer ruido. Ese objetivo político para nosotros estaba por encima de todo lo demás, incluyendo el liderazgo de la candidatura", ha apuntado. En este sentido, ha negado que su candidata a Lehendakaritza, Miren Gorrotxategi, haya sido "una línea roja" en la negociación. "PELEAR" EL PARLAMENTO David Soto ha explicado que en las próximas elecciones de Euskadi tendrán que "pelear" que Podemos esté en el Parlamento Vasco la próxima legislatura. En todo caso, no abandonarán el espacio de Elkarrekin, cuya candidatura liderará Gorrotxategi, y "que ha dado sus frutos durante los últimos años, que ha costado mucho trabajarlo y consolidarlo en mucha instituciones". Además, ha asegurado que apelarán "hasta el último minuto para que no se dé el escenario de ruptura, pero si eso se da, van a seguir existiendo grupos municipales y forales" de Elkarrekin Podemos. La formación morada está en la actualidad en contacto con Alianza Verde, e intentará contactar con la sociedad civil, para compartir su programa electoral. Todavía desconocen qué papel tendrá Juantxo López Uralde en la lista.