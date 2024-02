La denunciante de Alves dijo al primer mosso que acudió que no quería denunciar: "No quiero nada"

La denunciante del futbolista Dani Alves dijo al primer mosso d'Esquadra que la atendió después de la agresión sexual en la discoteca Sutton que no quería denunciar: "No quiero nada". Así consta en la grabación de la cámara unipersonal del agente, que se activó por error y grabó unos minutos de la primera atención a la denunciante, y que forma parte de las grabaciones que el tribunal que juzga el caso visiona este miércoles por la tarde en la fase de prueba documental. En el vídeo se oye a la chica entre llantos, y cuenta al policía la agresión --"me estaba pegando, me ha tirado al suelo"--, ante lo que el agente le pregunta si le ha introducido los dedos y ella contesta que sí. En esa conversación, el mosso también le dice: "Tú puedes entrar de forma voluntaria y decir que no. Por eso se hizo la ley", en referencia a la ley de 'solo sí es sí'. El mosso insistió en que la tenía que visitar un forense: "Te pido una ambulancia y vas al Hospital Cínic. Yo te voy a hacer una denuncia", insistió ante la negativa de la chica denunciar. "No quiero que salga en ninguna parte mi nombre", y el mosso le aseguró que no su nombre no trascendería del ámbito judicial.