Juzgan hoy en Cantabria a un matrimonio por insultar a una mujer negra en un supermercado

La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará este miércoles, 7 de febrero, a un matrimonio acusado de delitos de odio por lanzar expresiones despectivas hacia una mujer negra cuando se encontraban en una cola para entrar en un supermercado durante la pandemia. La Fiscalía pide seis meses de prisión y una multa de 1.800 euros para cada uno de los cónyuges, que serán juzgados a partir de las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia. Según el escrito del fiscal, cuando la pareja se encontraba en una cola para entrar en un supermercado durante la pandemia, llegó la mujer negra y, "ante los gestos de incomodo" que efectuó la acusada, ésta le dijo que no la iba a tocar. Entonces, la procesada, "con ánimo de clara intolerancia hacia las personas de otra raza", le respondió: "no me confío de los negros extranjeros". Acto seguido, y ante la presencia de otros clientes del supermercado y de los que se hallaban en la terraza de un bar lindante, el hombre acusado también se dirigió a la mujer, "en alta voz con gestos agresivos, con intención de humillarla y con una evidente intolerancia contra las personas de otra raza y otra nacionalidad", continúa el escrito. En concreto, dijo "negra de mierda, que le den por culo, subnormal, váyase a su puto país, vaya a infectarles allí". Los hechos constituyen, según la Fiscalía, dos delitos de odio por atentar contra la dignidad de una persona por su raza y por su origen nacional. Por ello, además de los seis meses de prisión y la multa de 1.800 euros para cada integrante de la pareja, solicita que sean inhabilitados para profesión u oficio en el ámbito educativo, docente y de tiempo libre durante cinco años, y que indemnicen a la mujer de manera solidaria en 500 euros. Por su parte, la acusación particular que ejerce la víctima eleva la petición de indemnización a 2.000 euros.