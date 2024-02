García Ortiz ve una "anomalía" las declaraciones del fiscal Viada sobre el debate en el TS sobre Tsunami

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha calificado de "anomalía" las declaraciones del fiscal Salvador Viada sobre la causa de Tsunami Democràtic y ha pedido dejar trabajar en paz a la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, quien debe resolver sobre el criterio de la Fiscalía respecto a si se puede investigar por terrorismo a los sospechosos como el expresidente Carles Puigdemont y el diputado de ERC, Rubén Wagensberg. "Los instrumentos de la Fiscalía funcionan, quien tiene el encargo de resolver estas discrepancias es la teniente fiscal, la número uno real de la carrera. Hay que dejarla trabajar en paz", ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de presidir una junta de fiscales este miércoles en Barcelona, donde también se ha reunido con el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres. Lo ha dicho después de ser preguntado por las declaraciones del fiscal Salvador Viada, que en una entrevista Onda Cero ha calificado de 155 encubierto el cambio de postura de Redondo, unas manifestaciones que García Ortiz considera "una anomalía". "Para mí es sorprendente que alguien que ha participado en la junta de fiscales pueda ir a un medio de comunicación a revelar allí lo ocurrido", ha criticado, y ha instado a que los espacios de trabajo sean de tranquilidad y profesionalidad. "ARMAR ESA UNIDAD DE CRITERIO" García Ortiz considera que la Fiscalía debe "armar esa una unidad de criterio, cual sea", después de que el martes la mayoría de la junta de fiscales de la sección primera de lo penal del TS abogaron por imputar a Puigdemont por terrorismo al tumbar el informe de su compañero Álvaro Redondo, que había descartado este delito. Es esa votación, los dos jefes de la sección primera, Fidel Cadena --fiscal del 'procés'-- y Joaquín Sánchez-Covisa mostraron posiciones opuestas, de manera que ahora la decisión sobre el criterio está en manos de Sánchez-Conde. "Tenemos que resolver la discrepancia a través de nuestros órganos estatutarios", ha defendido García Ortiz a la espera del posicionamiento de la teniente fiscal. "UN ÚNICO INFORME" El informe de Redondo que rechazaron los fiscales sostiene la opinión contraria que él mismo plasmó en otro documento unos días antes, un cambio de postura por el que informaciones periodísticas apuntaron a una posible instrucción del fiscal general, que niega conocer el primer documento en el que Redondo apostaba por una investigación por terrorismo. Este miércoles fuentes conocedoras han indicado que el fiscal cambió de criterio al constatar que en las protestas en el Aeropuerto de Barcelona - El Prat no hubo controladores retenidos, lo que le hizo descartar un delito de retención ilegal que pudiera amparar una investigación por terrorismo. Por su parte, García Ortiz ha reiterado este miércoles que no conocía el primer documento sino que era un borrador con el que trabajaba Redondo, y ha aseverado que "el fiscal general no miente". "Para mí solo hay una referencia. Un único informe, que es el que se eleva a la junta de fiscales de sala. Ignoro e ignoraba la existencia de un informe anterior, lo he visto por informaciones de prensa", ha zanjado García Ortiz. El fiscal general ha valorado que los documentos internos de trabajo están en el entorno de la privacidad: "Si se ha traicionado esa privacidad, si se ha traicionado ese compañerismo, si el espacio de trabajo deja de ser un espacio cómodo de trabajo en el que tenemos que tener cuidado con quién hablamos porque va a trascender lo que es un tesoro en cualquier organización, en cualquier espacio de trabajo, tenemos un problema". SIN RECUENTO SOBRE LA AMNISTÍA Preguntado por cuántas causas serían susceptibles de ser amparadas por una ley de amnistía, ha explicado que la Fiscalía Superior de Cataluña ha recopilado información de todas las fiscalías provinciales, pero que siguen con el recuento. "Es un proceso más complicado de lo que puede parecer. Hay causas pequeñas, hay causas archivadas... Lo que podría parecer fácil, que es darle a un botón y que salieran todas las causas, en otro mundo podría ser así, pero el mundo de la justicia no es así, tenemos que hacer un conteo manual", y ha rechazado hacer una estimación sobre un número aproximado.