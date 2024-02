Gabriel Le Senne confía en la reconciliación de Vox: "Espero que haya paz, no guardo rencor"

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha expresado este miércoles su deseo de que la crisis de Vox se cierre de manera satisfactoria y haya reconciliación entre las partes enfrentadas, después del informe de los letrados que frena su expulsión y la de Patricia de las Heras del grupo parlamentario. "Espero que haya paz, no guardo rencor", ha afirmado en declaraciones a los medios después de la Mesa del Parlament que ha recibido el escrito de los letrados de la Cámara. Le Senne desconoce si sus todavía compañeros de grupo repetirán el intento de expulsión tras los informes de los letrados, aunque ha expresado su deseo de que se proponga una tregua. "Por mi parte no guardo rencor a nadie y estoy abierto, como siempre, a lo que pida el partido. Todo se puede arreglar.", ha añadido. La dirección nacional, según ha adelantado, ya está informada del contenido de los informes de los letrados de la Cámara autonómica, aunque todavía no se ha pronunciado al respecto. Con quien no ha halado, ha admitido, es con los diputados rebeldes. De momento, respecto a los cinco diputados díscolos, desde el grupo se ha informado de una rueda de prensa sin preguntas tras la Junta de Portavoces del Parlament. Cabe recordar que este martes se conoció que el Comité de Garantías de Vox había ratificado la suspensión cautelar de militancia de Idoia Ribas, Sergio Rodríguez, Agustín Buades, Manuela Cañadas y Maria José Verdú. Le Senne ha hecho hincapié en que a día de hoy se considera miembro del grupo parlamentario de Vox por lo que si se le convocara a una reunión, acudiría.