Forenses afirman que la denunciante de Alves se golpeó en la rodilla y que "no estaba simulando"

Una psiquiatra forense que realizó la exploración psicológica de la víctima de la agresión sexual presuntamente por parte del futbolista Dani Alves ha explicado que la exploración psicológica de la joven muestra que no estaba exagerando y "no estaba simulando", además de que se golpeó en la rodilla. Así lo han explicado este miércoles ante el tribunal de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, en la que han declarado varios peritos propuestos por la defensa y la acusación. Los profesionales que atendieron a la víctima en el Hospital Clínic de Barcelona han asegurado que sentía miedo, "cierta tensión y lloraba", aunque observaron que el relato que explicaba era coherente y explicaba las cosas tal como recordaba que las había vivido, y no les dijo que el agresor era una persona famosa. Durante el relato de la agresión sexual, los médicos no insistieron en los detalles, ya que ella estaba "tocada", y han recordado que la víctima no tenía claro si acabó haciendo una felación al acusado y que se ponía nerviosa cuando escuchaba hablar portugués. "También relató que hubo besos. Nos explicó lo que había pasado, que hubo besos en el cuello y que después quiso parar y salir del lavabo y no pudo", ha añadido uno de ellos. Además, otro médico ha sostenido que uno de los indicadores que implica "tener condición de víctima muchas veces es sentirse culpable de una cosa que no han generado". HERIDA RODILLA Sobre la herida en la rodilla que se hizo la víctima durante la agresión sexual, otros peritos han expresado que es "compatible con un mecanismo de frotamiento y con traumatismo", a lo que han añadido que estar de rodillas y hacerse esa herida es poco probable. "Decir que esta herida se produjo al cien por cien porque se ha caído de rodillas, podría ser, pero también podría ser con un empujón y que haya caído con una rodilla. Que esta herida esté en el lado externo me hace pensar que ha sido un mecanismo indirecto. Evidentemente, no es al cien por cien, pueden ocurrir mil cosas", ha añadido uno de ellos. LESIONES VAGINALES Otros médicos han explicado que la víctima no presentaba lesiones en la zona vaginal y, al ser preguntados por la defensa si son imprescindibles estas heridas para que suceda una violación, uno de ellos ha respondido que "todo es posible": "Es frecuente ver agresiones sexuales en las que no aparece ninguna lesión. Por ejemplo, hay un estudio que dice que prácticamente un 80% de las personas agredidas sexualmente no presentaban marcas vaginales, y no eran relaciones consentidas", ha explicado un médico forense. RECHAZÓ TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO Una de las psiquiatras forenses ha relatado que le habían recetado un tratamiento antidepresivo a la víctima, pero que ella consideraba que no lo necesitaba, ya que "tenía miedo de depender de la medicación, aunque que no tome la medicación no quiere decir que no la necesite". "Un paciente que toma medicina postraumática es un paciente que tiene la sensación de que pierde el control de su vida, de sus emociones. Ha tenido una ruptura, un shock, un impacto y se desconfiguran muchos aspectos de su vida", ha insistido la psiquiatra. PERITOS DE LA DEFENSA DE ALVES Dos peritos propuestos por la defensa de Alves han relatado que, en un coito doloroso --según la víctima--, es muy raro no apreciar lesiones, a lo que uno ha dicho: "No coincide el relato de la denunciante con el examen objetivo que realizó el médico forense. Me hace pensar que el coito no fue tan traumático". Respecto al ADN encontrado, han detallado que es un ADN "compatible con el de Alves", aunque han remarcado que no es coincidente, sino compatible. "En ese caso, el origen del ADN normalmente es debido a besos o a la felación. En este caso no hay restos de semen porque probablemente no ha habido eyaculación, el esmegma --líquido que sale antes de eyacular-- puede confundir. Esto no quiere decir que haya habido agresión", han zanjado.