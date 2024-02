Feijóo pide a Sánchez atender a los españoles sin antecedentes penales y el presidente le acusa de oposición tóxica

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este miércoles contra el jefe del Ejecutivo por vivir "obsesionado" con el expresidente catalán Carles Puigdemont mientras desatiende a los españoles "sin antecedentes penales" y le ha avisado de que los pasos que está dando con la Ley de Amnistía le harán "caer". Sin embargo, Pedro Sánchez ha sacado pecho de su gestión, ha presumido de que la situación en Cataluña está mejor y ha denunciado la oposición "tóxica" e "inflamable" que hace el PP. En la primera sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de este año, dado que enero es un mes inhábil, Sánchez ha criticado que el PP vuelva a atacar a su Gobierno con que "España se rompe" y "España se hunde" cuando "la realidad es completamente distinta". "La realidad es que el único partido que incumple la Constitución aquí es el Partido Popular. La realidad es que Cataluña hoy está infinitamente mejor que en el año 2017. Y la realidad es que la economía española va como una moto", ha exclamado Sánchez, cosechando un fuerte aplauso de la bancada socialista. "VIVE OBSESIONADO CON LAS NOTICIAS QUE LE LLEGAN DE WATERLOO" Feijóo ha arrancado su intervención dirigiéndose a los diputados de Junts y recordando a Sánchez que, aunque la pregunta iba dirigida a él, sabía "perfectamente quién manda en esta Cámara". "Ahora que todo el mundo sabe que usted sin Puigdemont no es nadie, ya veo que ahora ya no se ríe como se reía en otoño, ¿es consciente realmente de la realidad de su Gobierno?", ha interpelado al jefe del Ejecutivo. En este sentido, ha denunciado que Sánchez lleve "seis meses dedicados en cuerpo y alma" la amnistía y le ha avisado de que "cuatro años así son insostenibles" y "no hay quien los aguante". "Ni siquiera usted, experto en descomposición del Gobierno", ha dicho al jefe del Ejecutivo. Según Fejióo, Sánchez "vive obsesionado con las noticias que le llegan de Waterloo" mientras "la España real se siente desatendida", aludiendo al problema de la sequía, la inmigración o el incremento de los impuestos. "Señor Sánchez, los españoles, sin antecedentes penales, también requieren la atención del Gobierno. Gobierne para los que le paguen el sueldo y no para los que le han puesto en la Moncloa", le ha solicitado. LE AFEA QUE ESTÉ "CENTRADO EN CAMBIAR LOS CRITERIOS DE LA FISCALÍA" El presidente del PP también ha criticado que estos días el Gobierno esté "demasiado centrado en cambiar los criterios de la Fiscalía", un día después de que los fiscales del Tribunal Supremo hayan impuesto su criterio y hayan abogado por investigar a Puigdemont por terrorismo en 'Tsunami Democràtic'. Feijóo ha resaltado que el Ejecutivo lo que debería estar haciendo es "escuchar a la agricultura" porque "no aguanta el dogmatismo ambiental de su Gobierno". A su entender, el problema de los agricultores españoles "no solamente está en Bruselas" sino "en las bancadas" de su propio gabinete de ministros. En este punto, Feijóo ha echado en cara al Gobierno que le diga a los agricultores que "desperdician el agua", que "la PAC es una maravilla", "que no se puede bajar el IVA a la carne, al pescado o a la conserva", "que el lobo requiere más protección que las cabezas de ganado" o que "no coman ternera". SÁNCHEZ PRESUME DE SU GESTIÓN ECONÓMICA Y DE SU LABOR EN CATALUÑA Después de que Feijóo confundiera el pasado lunes el metano con el metanol durante su visita a una explotación agraria en Lalín (Pontevedra), Sánchez se ha burlado al asegurar que "se ha descubierto como un experto en química orgánica". "Le recordaré que uno de los principales usos del metanol es el disolvente. Y quizá de ahí le vengan a ustedes la falta de argumentos durante todos estos años", ha enfatizado. En este sentido, ha recalcado que el PP lleva cinco años y medio diciendo que España "se humilla" y "se rompe" pero la realidad es "completamente distinta", sacando pecho de su gestión al frente del Ejecutivo, tanto en Cataluña como en materia económica. Así, ha destacado que la economía española "crece 5 veces más que la zona euro" y tienen "21 millones de personas trabajando". Esa es la realidad. Y es la única manera de gobernar este país. También ha subrayado que la situación en Cataluña está "infinitamente mejor" que en 2017. "O se entiende el pluralismo político y la diversidad territorial de España o no se entiende España, que es lo que les pasa a ustedes", ha espetado Sánchez a la bancada del Grupo Popular. PIDE AL PP DEJAR DE "USAR EL METANOL PARA HACER OPOSICIÓN" Sánchez ha indicado que "otro uso del metanol" es el "combustible y ha dicho que eso es lo que el PP está "intentando utilizar en Cataluña para avivar un fuego que felizmente fue superado" tras la crisis del 2017. "Lo hacen por ejemplo con la guerra sucia cuando gobernaba el señor Rajoy; lo hace su socio de gobierno, el señor Abascal, cuando habla del 155 permanente; lo hacen ustedes cuando proponen la ilegalización de partidos políticos o como la definición que hacen de la Constitución y del terrorismo, que siempre es conforme a sus intereses políticos", ha enfatizado. El presidente del Gobierno ha insistido en que "la realidad es completamente distinta" porque el Gobierno está trabajar en "tres aspectos fundamentales": Uno, el empleo, con "21 millones de personas trabajando"; Dos, los derechos, recordando la subida del Salario Mínimo Interprofesional al 1.134 euros al mes; Tres, la convivencia en Cataluña. "Dejen ustedes de utilizar el metanol para hacer oposición", ha solicitado a Feijóo, para recordarle que el metanol es "incoloro" como el proyecto del PP, "inflamable" como el "afán del PP por la hipérbole y el insulto", y "tóxico" como el "catastrofismo" económico del PP para "envenenar" la política.