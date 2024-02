El Supremo inadmite la querella de Vox contra Marlaska por actuaciones policiales en las manifestaciones de Ferraz

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado inadmitir a trámite las querellas que presentaron Vox y el sindicato Solidaridad --vinculado a dicho partido-- contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al no ver delito en las actuaciones policiales que se llevaron a cabo durante las manifestaciones celebradas frente a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz contra los pactos de investidura y la amnistía al 'procés'. Los magistrados han adoptado esta decisión al considerar que ni el sindicato ni el partido han aportado "indicios o principio de prueba alguno que pudieran servir de apoyo" para sostener que Grande-Marlaska dio órdenes con "motivación política". Así las cosas, el Supremo ha descartado que el ministro cometiera presuntos delitos de prevariación y delitos cometidos por los funcionarios públicos contra derechos individuales. Ha rechazado también presuntos delitos de tortura, contra la integridad moral y delito leve de lesiones. El alto tribunal ha seguido el criterio de la Fiscalía al entender que no puede imputarse responsabilidad penal de carácter objetivo a Grande-Marlaska sobre la única base de ser el máximo responsable del Ministerio del Interior del que depende el Cuerpo Nacional de Policía, "sin ofrecer dato o circunstancia alguna que permita afirmar que conoció los pormenores de la concentración que se estaba produciendo y/o dio instrucciones sobre la manera en que debían actuar los agentes policiales". Los magistrados han acordado la inadmisión de ambas querellas "sin necesidad de valorar en este momento si la actuación policial denunciada fue o no abusiva o desproporcionada, ni de realizar consideraciones sobre si en la querella y en los videos se puede, realmente, apreciar o no ese carácter injustificado o ilegítimo con que se tilda la intervención policial". Cabe destacar que las dos querellas se dirigían también contra el delegado del Gobierno en Madrid y, en el caso del sindicato, contra agentes de Policía. En relación a ellos, el Supremo se ha declarado no competente para decidir sobre las mismas por no ser aforados ante la Sala. El alto tribunal se ha pronunciado así después de que el pasado noviembre el sindicato anunciara que presentaría su querella contra la intervención policial que el lunes 6 de ese mes se salgó con tres detenidos por desobediencia y atentado contra la autoridad. Aquel día, agentes antidisturbios tuvieron que intervenir, lanzando gases lacrimógenos, pelotas de goma y botes de humo. Al margen, Vox anunció también que presentaría querellas contra Grande-Marlaska y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por los mismos hechos. En rueda de prensa, Abascal aseguró que "el PSOE" había ordenado a los agentes "cargar sin aviso" contra los manifestantes y que dichas órdenes no obedecían a "criterios policiales" .