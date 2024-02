El PP ve "grave" que Bruselas lleve a España al TJUE por la gestión del agua y cree que muestra la "dejadez" de Sánchez

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha advertido este miércoles de que la decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por la gestión del agua muestra la "nefasta gestión", "la negligencia" y la "dejadez" del Gobierno de Pedro Sánchez. A su entender, se trata de un anuncio de "enorme gravedad" que "pone en riesgo" a España. En concreto, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber finalizado la revisión de sus planes hidrológicos de cuenca, como exige la directiva del agua, y de sus planes de gestión del riesgo de inundaciones, acorde a la directiva sobre inundaciones. Bruselas también llevará ante la Justicia europea a Bulgaria, Irlanda, Malta, Portugal y Eslovaquia, que al igual que España recibieron cartas de emplazamiento formal en febrero de 2023, seguidas de dictámenes motivados en septiembre de 2023, por no haber actualizado ni revisado estos planes. "UN NUEVO VARAPALO" DE "ENORME GRAVEDAD" Ante este hecho, la responsable de Desarrollo Sostenible del PP ha indicado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sufrido "un nuevo varapalo por parte de la Comisión Europea, dado que, esta decisión comunitaria en materia de agua "es de enorme gravedad porque pone en riesgo a España". "A quien corresponde garantizar agua suficiente para todos, ha incumplido sus obligaciones. Es una muestra más de la nefasta gestión, de la dejadez y de la negligencia de este Gobierno. Llueve menos y el Gobierno agrava la situación, poniéndonos en riesgo a todos", ha indicado. La Comisión Europea ha informado hoy que envió hace un año una carta al Ejecutivo avisando que no había actualizado ni sus planes hidrológicos de cuenca, ni los planes de gestión del riesgo de inundación, de conformidad con las directivas sobre estas materias. Tanto es así que ha llevado el asunto al Tribunal de Justicia de la UE. Martín ha echado en cara a Sánchez que su Gobierno haya estado "más centrado en generar enfrentamiento entre territorios que en aportar soluciones". "Ha estado más ocupado en imponer una visión puramente ambientalista que en contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos", ha añadido. "PONE EN PELIGRO A NUESTRO PAÍS" El PP ha recordado que la Comisión Europea señala textualmente que "a pesar de que se han registrado algunos avances, seis países siguen incumpliendo sus obligaciones en virtud de una o de las dos directivas". Precisa además que España, Malta y Portugal todavía no han notificado por completo sus terceros planes hidrológicos de cuenca ni sus segundos planes de gestión del riesgo de inundación. Según ha destacado, Bruselas advierte por lo tanto de que "los esfuerzos que hasta la fecha han realizado las autoridades han sido insuficientes" y, en consecuencia, va a llevar a Bulgaria, Irlanda, España, Malta, Portugal y Eslovaquia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP ha insistido en que este anuncio de Bruselas de llevar a España ante el TJUE por la gestión del agua "pone en peligro a nuestro país" y demuestra "la nefasta gestión" del Gobierno.