El alcalde de Badalona apunta a problemas en materiales del ático como causa del derrumbe

Badalona (Barcelona), 7 feb. (EFE).- El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha apuntado a problemas en los materiales del techo del ático del edificio de la calle Canigó como posible causa del derrumbe parcial; una hipótesis que, según ha subrayado, deberá confirmar un informe técnico.

En una atención a los medios este mediodía junto al edificio afectado, el alcalde ha indicado que, en virtud de la información "sobre la marcha" que ha recibido a nivel técnico, la mala calidad o, directamente, la falta de algunos materiales esenciales en el techo pueden estar detrás del colapso.

Pese a apuntar a este problema como posible causa del derrumbe parcial de la finca ayer por la mañana, ha pedido "prudencia" tras recordar que "el informe oficial no se ha realizado", y ha añadido que la hipótesis parte de "supuestos que se tienen que confirmar".

El alcalde ha indicado que el edificio había pasado la inspección técnica hacía un mes, y ha manifestado que mañana firmará un decreto de emergencia para que "todas las acciones que hemos llevado a cabo y las que sean necesarias se puedan materializar sin ningún tipo de problema".

Sobre esta cuestión, ha añadido que el ayuntamiento contratará "un servicio específico de asesoramiento temporal" para que los afectados "tengan el acompañamiento" necesario, y evitar así que "nadie intente no estar a la altura de las circunstancias".

En cuanto al perfil de las víctimas, ha añadido que la persona de mayor edad, con entre 50 y 60 años, vivía sola y era trabajadora de la ONCE, y ha matizado que, a diferencia de lo que había explicado por la mañana, el bebé del hombre fallecido en el suceso había nacido hace aproximadamente 15 días.

Por su parte, la jefa territorial de Bomberos en la región Metropolitana Norte, la subinspectora Mari Muñoz, ha confirmado definitivamente que la identidad de los tres cadáveres hallados la pasada noche corresponde con los vecinos desaparecidos desde que se produjo el derrumbe.

Además, ha indicado que, aunque no pueden descartar todavía que haya alguna persona más bajo los escombros hasta que no terminen la retirada del material colapsado, es una hipótesis que no barajan como probable.

Sobre las posibles causas del derrumbe, los Bomberos han trasladado toda la información de la que disponen tanto a los técnicos municipales como a los Mossos d'Esquadra, que se encargarán de desarrollar la investigación.

Preguntada por cuándo terminarán los trabajos de desescombro, la subinspectora ha indicado que la previsión es que sea a lo largo de la tarde de este miércoles. EFE

