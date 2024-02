Díaz insta al PSOE a convocar la comisión de seguimiento del pacto de coalición: "Necesitamos gobernar mejor"

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha instado al PSOE a constituir ya la comisión de seguimiento de la coalición para abordar las directrices de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y discutir el modelo de infraestructuras del país. "Necesitamos gobernar mejor, necesitamos aprender a caminar juntos", ha lanzado durante una reunión del grupo promotor de Sumar esta tarde en Madrid, para expresar sus discrepancias con los socialistas respecto a las ampliaciones de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, así como la extensión del Puerto de Valencia. Para Díaz, estos proyectos "miran más para el siglo pasado" y al viejo bipartidismo" que hacia el futuro, ni tampoco casan con la necesaria descarbonización de la economía para afrontar la actual emergencia climática. Y también ha desgranado que es necesario debatir para elegir si se destinan 2.400 millones al ampliar el aeródromo de Madrid o dedicar 1.000 millones para elevar la inversión en dependencia. También ha recalcado que dicha comisión de seguimiento del acuerdo de Gobierno, que pidieron formalmente al PSOE el pasado lunes, debe servir también para profundizar en un modelo laboral que deje "más tiempo para la vida", en alusión a la reducción de jornada laboral, y terminar con el modelo de "horas extra acumuladas" para los trabajadores. "Sí, queremos gobernar mejor y por eso instamos a cumplir con nuestro acuerdo con la ciudadanía con la convocatoria de la comisión de seguimiento entre ambas fuerzas políticas", ha reafirmado durante su discurso para enfatizar, no obstante, que el Ejecutivo ya ha desplegado iniciativas que tienen el 'sello Sumar' como la subida del salario mínimo. NO SOLO HAY QUE RESPETARSE, SINO ENSANCHAR LOS CONSENSOS A su vez, Díaz ha destacado que las dos alas del Gobierno necesitan "caminar juntas" y entender que la coalición progresista no consiste solamente en respetarse, sino en ensanchar los elementos en común entre PSOE y Sumar. Por eso, ese órgano debe desplegarse con "absoluta normalidad" y debe reunirse no únicamente cuando haya discrepancias, sino "naturalizar" que son dos formaciones diferentes que tienen que "despachar" para potenciar los consensos. Con vistas a la elaboración de las próximas cuentas públicas, Díaz ha detallado que esa comisión también será útil porque los Presupuestos Generales no hay que encararlos como una negociación entre PSOE y Sumar, sino como un elemento de "centralidad" del conjunto del Ejecutivo