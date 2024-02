Díaz defiende que Sumar protagonice el rearme ideológico progresista y ser una fuerza "amable" donde cabe la disidencia

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmado que una labor primordial de su proyecto debe ser el rearme ideológico del espacio progresista y erigirse como una organización "amable" y que acepta las "disidencias políticas", pero de forma "ordenada" y "cohesionada" También ha desgranado que Sumar aspira a ser una nueva formación "híbrida", que combine la fuerza "ciudadana" con la "experiencia y bagaje históricos" del los partidos políticos con los que compartan "horizonte de país". Así lo ha trasladado durante una reunión del grupo promotor de Sumar, de cara a su primera asamblea del próximo 23 de marzo, y donde ha lanzado varias claves de los futuros documentos políticos y organizativos de la formación. En ese encuentro, ha declarado que "no avanzar en derechos supone retroceder en derecho" y que "no comparte" la concepción del PSOE de que la tarea de esta legislatura sea únicamente consolidarlos, sino que la meta es expandirlos. La también vicepresidenta segunda del Gobierno ha desgranado que mediante estos textos Sumar define su posición ideológica, con un claro afán transformador y un proyecto de "mirada larga", consciente de que su papel va más allá de ganar elecciones. SUMAR EMERGE CUANDO "MÁS FALTA HACE" En este sentido, ha advertido de que el contexto internacional está marcado por la "incertidumbre" y un "repliegue de fuerzas progresistas", donde España es una excepción. Por tanto, Sumar debe asumir la "responsabilidad" de protagonizar el "rearme ideológico, intelectual y cultural", precisamente cuando "más falta hace". De esta forma, Díaz ha subrayado que deben ser "audaces" ante la deriva de la derecha y que Sumar es "más necesaria que nunca", teniendo claro que España es "mejor" desde las propuestas que son "marca" de Sumar como la subida del salario mínimo. Luego, con mención al apartado organizativo, ha trasladado que Sumar tiene que "organizar" el "caudal de apoyos y expectativas" que ha generado, apartado en el que es esencial "acertar" para ser una fuerza "amable", "abierta", "plurinacional" y que "eche raíces" para seguir "ensanchando el espacio político". "Y tenemos que hacerlo con nuevas formas que se basen en el diálogo, que se basen en el respeto mutuo (...) No tenemos que pensar igual, al revés, queremos disidencias intelectuales culturales y políticas pero queremos que sean disidencias ordenadas y cohesionadas", ha declarado. SUMAR QUIERE ABANDERAR LA LIBERTAD ANTE LA DERECHA Ante sus correligionarios, la líder de Sumar ha proclamado que son "la esperanza del país" y que es "imprescindible disputar por el futuro", disputando a la derecha abanderar el concepto de libertad. Y es que ha indicado que la mejor idea no es la que promulgan los dirigentes del PP ni el presidente argentino, Javier Milei, sino vinculada al avance de derechos y a la mejora de las condiciones materiales para blindar "vidas dignas". Es más, ha defendido que la libertad que promulga es "positiva" y desde una visión "republicana" de la sociedad. Sobre el futuro de Sumar, Díaz ha dicho que la meta es alterar la correlación de fuerzas del país y adoptar posiciones hegemónicas, ante lo cual se requiere ir a la "ofensiva" de cara a lograr más democratización del Estado y la economía. En esta línea, ha reivindicado que Sumar es un movimiento que cuestiona el poder económico y aspira a mejorar la redistribución de la riqueza.