Competición mantiene doble amarilla a Vitor Roque, dos partidos a Aaron, Batistao y Míchel

Madrid, 7 feb (EFE).- El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha mantenido la doble tarjeta amarilla al brasileño Vitor Roque (Barcelona) por lo que ha sido sancionado con un encuentro de suspensión, a la vez que ha castigado con dos partidos a los jugadores Aarón Escandell (Las Palmas) y a Leo Baptistao (Almería), y al técnico Miguel Ángel Sánchez "Míchel' (Girona).

Vitor Roque fue amonestado en Liga ante el Alavés por segunda vez en el minuto 72, solo tres después de ver la primera amarilla, en una acción con Rafa Marín que el colegiado Martínez Munuera consideró temeraria y que le acarreó la expulsión.

Ante ello, el Barcelona presentó este lunes un recurso en el intento de demostrar que el delantero brasileño apenas roza al defensa del Alavés en lo que considera un lance del juego. Se solicitaba la anulación de esa segunda tarjeta amarilla y que Vitor Roque pudiera jugar el próximo encuentro liguero contra el Granada.

Competición este miércoles ha decidido desestimar las alegaciones presentadas por el Barcelona y mantener dicha amonestación, con lo que el jugador ha sido castigado con un partido de suspensión.

En su resolución, el Comité ha considerado que las imágenes aportadas por el club "no logran demostrar la existencia de un error material manifiesto, siendo evidente la existencia de un contacto (“como mucho se produce un simple roce”, reconoce en su escrito el compareciente)".

"En otras palabras: no se aprecia de modo indubitado que el jugador amonestado no realizase la acción que quedó consignada en el acta. El repetido visionado de las imágenes, en definitiva, no ha permitido a este Comité concluir, más allá de toda duda, que la acción no se produjese tal y como la describió el colegiado y, en definitiva, probar el error material manifiesto en el relato arbitral", se apunta.

Competición, asimismo, ha sancionado con 2 partidos a Aaron Escandell (Las Palmas) y Leo Baptistao (Almería); y con 1 a Kamil David Piatkowski (Granada).

También han sido suspendidos con un encuentro Larin (Mallorca), Yangel Herrera y Daley Blind (Girona), Gonzalo Villar (Granada), Gastón (Getafe) y Saúl (Atlético Madrid), por acumulación de amonestaciones.

En el apartado de entrenadores, ha sido castigado con dos partidos de suspensión 'Michel' (Girona) y el entrenador de porteros de la Real Sociedad Jon Alemán-

Míchel, que no podrá por tanto sentarse en el banquillo este sábado en la visita liguera del Girona al real Madrid, con el liderato en juego.

El técnico del Girona fue expulsado en el minuto 88 del partido casero ante la Real Sociedad. Competición, vistas las alegaciones presentadas por el club, ha desestimado la solicitud del Girona de dejar sin efecto la expulsión por considerar que los "hechos recogidos en el Acta no han sido en modo alguno desvirtuados por el Club alegante y son claramente subsumibles en la infracción tipificada en el artículo 127 del Código Disciplinario de la RFEF". EFE.

lm